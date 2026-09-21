Πόλεμοι, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πόλεμοι, οι υψηλές τιμές ενέργειας, οι αναταράξεις στις αγορές και η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες προκαλούν ανησυχία για την πιθανότητα μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο Σεπτέμβριος, ένας μήνας που έχει συνδεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν με σημαντικές οικονομικές αναταράξεις, φέτος δεν αποτελεί εξαίρεση, παρουσιάζοντας σημάδια που εντείνουν την ανησυχία.

Ιστορικό πλαίσιο των αναταράξεων του Σεπτεμβρίου

Ο μήνας Σεπτέμβριος έχει συνδεθεί επανειλημμένα με σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική ιστορία. Οι αναταράξεις που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα στο παρελθόν, αποτελούν ένα ιστορικό υπόβαθρο για τις σημερινές ανησυχίες.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 1931, η Βρετανία προχώρησε στην εγκατάλειψη του Κανόνα του Χρυσού, μια απόφαση με ευρείες επιπτώσεις. Αργότερα, τον ίδιο μήνα του 1992, η στερλίνα αποχώρησε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις αγορές. Ένα ακόμα κρίσιμο γεγονός σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν η κατάρρευση της Lehman Brothers αποτέλεσε την απαρχή μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία οδήγησε σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Τα σημερινά σημάδια ανησυχίας

Ο φετινός Σεπτέμβριος δεν διαφέρει ως προς την παρουσίαση σημαδιών που προκαλούν ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Αυτή η άνοδος ασκεί περαιτέρω πίεση στο κόστος της βενζίνης και του ντίζελ, επιβαρύνοντας έτσι το κόστος διαβίωσης για τους πολίτες.

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, καταγράφονται πιέσεις και στις αγορές κρατικών ομολόγων σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει προειδοποιήσεις, φτάνοντας στο σημείο να τονίσουν την ανάγκη για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, υποδεικνύοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί και σε αυτόν τον τομέα.

Οι επιπτώσεις των πολέμων και η αγορά πετρελαίου

Παρά τα ανησυχητικά σημάδια, δεν θεωρείται απαραίτητο ότι βρίσκεται μπροστά μας μια νέα κρίση. Η εικόνα στις αγορές μπορεί να βελτιωθεί, ιδιαίτερα εάν υπάρξουν εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν. Μέχρι στιγμής, οι επιπτώσεις από την αναστάτωση στα Στενά του Ορμούζ είναι μικρότερες από εκείνες που είχαν αρχικά εκτιμηθεί.

Η απρόσκοπτη μεταφορά πετρελαίου από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση των διεθνών τιμών. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η διέλευση των δεξαμενόπλοιων θα αποκατασταθεί σύντομα, έχουν συμβάλει στον περιορισμό, σε κάποιο βαθμό, των πιέσεων στις τιμές του αργού πετρελαίου.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις υποδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ενδέχεται να εμφανιστούν με μεγαλύτερη καθυστέρηση από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Οι αγορές εμφανίζονται πλέον λιγότερο πεπεισμένες ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά. Η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις και, ως εκ τούτου, για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι πιέσεις στα καύσιμα και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Παράλληλα με την άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές. Αυτό συμβαίνει ακόμη και χωρίς μια νέα μεγάλη άνοδο στην τιμή του αργού, καθώς η περιορισμένη δυναμικότητα των διυλιστηρίων δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά.

Στον τεχνολογικό τομέα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τεχνολογικές μετοχές, και ιδιαίτερα εκείνες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, στηρίζονταν στην προσδοκία ότι τα κέρδη του κλάδου θα συνέχιζαν να αυξάνονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Αυτή η προσδοκία είχε τροφοδοτήσει την άνοδο των συγκεκριμένων μετοχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki