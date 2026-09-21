Η Nomad Yachting αποκτά τη Vernicos Yachts και δημιουργεί νέο ισχυρό σχήμα στην αγορά

Μία από τις ιστορικότερες εταιρείες του ελληνικού yachting αλλάζει χέρια, καθώς η Nomad Yachting προχώρησε σε αρχική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Vernicos Yachts. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού, δημιουργώντας ένα νέο, ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα. Η συμφωνία φέρνει μαζί ένα αναγνωρισμένο ιστορικό brand, σημαντικές διεθνείς αντιπροσωπείες και προσδίδει νέα δυναμική στον κλάδο.

Η εξαγορά και το ιστορικό της Vernicos Yachts

Η αρχική συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του συνόλου, δηλαδή του 100%, της Vernicos Yachts από τη Nomad Yachting. Η Vernicos Yachts αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ελληνικού yachting, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη του οργανωμένου yachting στην Ελλάδα.

Η παρουσία της στην αγορά ξεπερνά τα 50 έτη, διάστημα κατά το οποίο έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες τόσο στις ναυλώσεις όσο και στις πωλήσεις σκαφών. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει αποκλειστικές αντιπροσωπείες διεθνών κατασκευαστών, όπως οι Beneteau και Lagoon, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο. Το τίμημα της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει ανακοινωθεί.

Το προφίλ της Nomad Yachting

Στην άλλη πλευρά αυτής της σημαντικής επιχειρηματικής συμφωνίας βρίσκεται η Nomad Yachting, μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017. Από την ίδρυσή της, η Nomad Yachting έχει αναπτύξει τον δικό της στόλο σκαφών, εδραιώνοντας τη θέση της στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού.

Βασικοί μέτοχοι της Nomad Yachting είναι η Ειρήνη, ο Πέτρος και η Ευγενία Βασιλοπούλου, οι οποίοι εκπροσωπούν την Vamare Investments Group. Η εξαγορά της Vernicos Yachts σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη Nomad Yachting, ενισχύοντας την παρουσία της και τις δυνατότητές της στον κλάδο.

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου σχήματος

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο σχεδιασμός του νέου επιχειρηματικού σχήματος είναι σαφής και φιλόδοξος. Προβλέπεται η ενίσχυση των δραστηριοτήτων charter, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση στον τομέα των ναυλώσεων σκαφών. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η διεύρυνση του πελατολογίου, προσελκύοντας νέους πελάτες και ενισχύοντας τις σχέσεις με τους ήδη υπάρχοντες.

Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των αποκλειστικών αντιπροσωπειών, προσθέτοντας ενδεχομένως νέους διεθνείς κατασκευαστές. Επικεφαλής του νέου αυτού επιχειρηματικού σχήματος αναμένεται να τεθεί ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι μέτοχος της Nomad Yachting και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον θαλάσσιο τουρισμό, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην επιτυχή πορεία της νέας οντότητας.

Η δυναμική της αγοράς και τα αμοιβαία οφέλη

Η συγκεκριμένη συναλλαγή πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία το premium yachting καταγράφει συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η αγορά του yachting στην Ελλάδα βρίσκεται σε μία φάση μετάβασης, περνώντας σταδιακά από μικρότερα, οικογενειακά σχήματα σε μεγαλύτερες και περισσότερο οργανωμένες επιχειρηματικές δομές, γεγονός που ευνοεί τέτοιου είδους εξαγορές.

Για τη Nomad Yachting, η απόκτηση της Vernicos προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που δύσκολα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από το μηδέν. Αυτά περιλαμβάνουν ένα ιστορικό brand με αναγνωρισιμότητα, ένα ευρύ και πιστό πελατολόγιο, πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες, καθώς και ισχυρές διεθνείς αντιπροσωπείες. Αντίστοιχα, για τη Vernicos Yachts, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ιδιοκτησιακής περιόδου, μετά από περισσότερο από μισό αιώνα ενεργούς παρουσίας στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και την περαιτέρω ανάπτυξής της υπό νέα διοίκηση και στρατηγική.

Με πληροφορίες από: Topontiki