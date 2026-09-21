Καύσιμα: Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης – Στο τραπέζι μείωση ΕΦΚ στη βενζίνη

Σημαντικά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο σχεδιάζεται να είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση αναμένονται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, καθώς προετοιμάζεται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Ο στόχος για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δηλώσει ότι χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, η αρχική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, ο ίδιος έχει εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η τελική τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι πολύ χαμηλότερη από το όριο των 1,75 ευρώ.

Το σχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία προβλέπει μια συνδυασμένη παρέμβαση από διάφορους φορείς. Ο βασικός στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η μείωση του κόστους να περάσει απευθείας στην τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής. Στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά τόσο το κράτος όσο και τα διυλιστήρια. Επιπλέον, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα εμπορίας καυσίμων, ένα μέτρο που εξετάζεται για την περαιτέρω συγκράτηση των τιμών.

Επίδομα θέρμανσης και οι διεθνείς παράγοντες

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, σχεδιάζεται και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτή η αύξηση θα αφορά όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο μέσο που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κατοικίας τους, προσφέροντας έτσι μια ευρύτερη στήριξη.

Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με το ύψος της κρατικής παρέμβασης, τη συνεισφορά των διυλιστηρίων και το συνολικό νέο πλαίσιο στήριξης των νοικοκυριών αναμένονται επίσης να ανακοινωθούν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Ωστόσο, ένα σημαντικό ερωτηματικό που παραμένει είναι η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο ρωσοουκρανικό μέτωπο μπορούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αλλάξουν τα δεδομένα, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος που θα απαιτηθεί για την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου.

Η πίεση στη βενζίνη και το ενδεχόμενο μείωσης ΕΦΚ

Η πίεση στο ενεργειακό κόστος δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα 2 ευρώ το λίτρο.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση είχε αποφύγει μια οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη, επικαλούμενη το μεγάλο δημοσιονομικό κόστος που θα προέκυπτε. Ωστόμως, η νέα ενεργειακή αναταραχή που παρατηρείται δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα και επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο. Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ, θέτοντας όμως μία βασική προϋπόθεση: να υπάρξει ευρωπαϊκή ευελιξία, ώστε η ενδεχόμενη απώλεια των φορολογικών εσόδων να μη συνυπολογιστεί στις οροφές δαπανών που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr