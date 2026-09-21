Η κυβέρνηση απομακρύνει τη φορολόγηση διυλιστηρίων και εξετάζει μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο οικονομικό πεδίο, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μην προχωρήσει σε φορολόγηση των υψηλών κερδών των διυλιστηρίων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή, το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει μετατόπιση προς τις επιχειρήσεις, με τις μικρομεσαίες να αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις, ενώ θετικά είναι τα μηνύματα από τον κλάδο της βιομηχανίας, ο οποίος σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο στον κύκλο εργασιών του.

Απομακρύνεται η φορολόγηση διυλιστηρίων και ανοίγει η συζήτηση για ΕΦΚ

Η κυβέρνηση δεν προτίθεται, στην παρούσα φάση, να επιβάλει φορολόγηση στα υψηλά κέρδη των διυλιστηρίων. Αυτό δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε την προτίμησή του τα χρήματα, αντί να εισρεύσουν συνολικά στον κρατικό προϋπολογισμό, να επιστραφούν εκεί όπου ο πολίτης θα το αντιληφθεί άμεσα, δηλαδή στην τιμή της αντλίας. Με αυτή τη δήλωση, έβαλε τέλος στη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στους δύο διυλιστικούς ομίλους να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους έως το τέλος του έτους, χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες δημοσιονομικές εκπλήξεις. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το σενάριο για μια σημαντική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, με ιδιαίτερη αναφορά στο ντίζελ.

Ο πρωθυπουργός παρατήρησε αρχικά ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ευχέρεια αυτόνομης μείωσης του συγκεκριμένου φόρου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει στα κράτη-μέλη σχετική ευελιξία, σε συνάρτηση με την οροφή των δημοσιονομικών δαπανών, η ελληνική πλευρά θα αντιμετωπίσει θετικά μια τέτοια έκτακτη και προσωρινή παρέμβαση.

Μετατόπιση του ιδιωτικού χρέους προς τις επιχειρήσεις

Παρά τις θετικές επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που τηρούνται στους servicers δεν εξαλείφονται, αλλά μεταβάλλεται η σύνθεσή τους. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, φτάνοντας τα 79,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, εντός ενός τριμήνου, τα επιχειρηματικά δάνεια κατέγραψαν αύξηση κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 28,15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά τα επιχειρηματικά δάνεια, τα ανοίγματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχονται σε 9,817 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τα δάνεια ιδιωτών κατέγραψαν πτώση κατά το ίδιο διάστημα. Το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους παραμένει σταθερό, αλλά παρατηρείται μια σταδιακή μετατόπιση προς τις επιχειρήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές δεν προμηνύονται ευοίωνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται ήδη έντονες πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις προέρχονται από το ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών, καθώς και τον περιορισμό της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν.

Σημαντική άνοδος του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Η ελληνική βιομηχανία κατέγραψε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στον κύκλο εργασιών της εδώ και αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 16,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από έναν χρόνο, η αντίστοιχη σύγκριση είχε δείξει πτώση της τάξης του 2,1%.

Σε μηνιαία βάση, η άνοδος του κύκλου εργασιών έφτασε το 6,8%, ενώ ο μέσος δείκτης για το δωδεκάμηνο από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 αυξήθηκε κατά 9,0%. Βασική πηγή αυτής της ενίσχυσης υπήρξε η εξωτερική αγορά, όπου ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 25,7%, έναντι 12,0% στην εγχώρια αγορά.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις προς χώρες της Ευρωζώνης εκτοξεύθηκαν κατά 28%, ενώ οι πωλήσεις εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 24%. Κύριο όχημα αυτής της ανάπτυξης αποτέλεσε η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η οποία συνέβαλε σημαντικά στις θετικές επιδόσεις του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Newsit