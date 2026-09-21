Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχωρούν εν μέσω διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση στην έναρξη της εβδομάδας, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εντεινόμενες διπλωματικές προσπάθειες. Οι προσδοκίες επικεντρώνονται στην πιθανότητα αυτές οι προσπάθειες να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στην αποκατάσταση των ροών ενέργειας από την περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Πτωτική πορεία για τις τιμές ενέργειας

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας (21.9.2026), το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 102 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Αντίστοιχα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται σε τιμές κάτω από τα 100 δολάρια, φτάνοντας ακόμα και κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Η πτωτική αυτή κίνηση οφείλεται στην ανανέωση των προσδοκιών της αγοράς για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια του φυσικού αερίου κινούνται επίσης πτωτικά στην έναρξη της εβδομάδας, υποχωρώντας οριακά χαμηλότερα από τα 78 ευρώ ανά MWh.

Διπλωματικές κινήσεις στη Νέα Υόρκη

Στο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων βρίσκεται η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πιθανότατα» θα ήταν θετικός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Συνέλευσης αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συναντηθεί και με άλλους ηγέτες του Περσικού Κόλπου. Έχει επίσης προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενισχύοντας το κλίμα των διπλωματικών επαφών.

Κάλεσμα για σταθερότητα και ροές ενέργειας

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, απηύθυνε κάλεσμα στα κράτη του Κόλπου να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Ο ίδιος επεσήμανε ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες για διάλογο.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου και ανησυχίες

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, το κλίμα στην αγορά παραμένει εύθραυστο, με επίκεντρο τα εξαντλημένα ευρωπαϊκά αποθέματα και τις διαταραχές στις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα με χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ήταν γεμάτες σε ποσοστό που μόλις και μετά βίας ξεπερνά το 69%. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τους εποχικούς μέσους όρους και απέχει από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πληρότητα 80% έως τον Δεκέμβριο.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις προμήθειες LNG

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιόρισε δραστικά τις προμήθειες LNG από τον Περσικό Κόλπο, συμβάλλοντας στην κατάσταση των χαμηλών αποθεμάτων. Επιπλέον, τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα που έπληξαν το καλοκαίρι δυσχέραναν τις προσπάθειες αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Η ισχυρή ζήτηση από την Ασία και άλλους αγοραστές ενδέχεται επίσης να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα φορτία LNG μόλις επικρατήσει ψυχρότερος καιρός. Αυτό καθιστά την περιοχή πιο ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές των προμηθειών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki