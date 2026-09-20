Κληρονόμος βρήκε 2 δισ. λιρέτες σε θυρίδα, αλλά δεν μπορεί να τις εξαργυρώσει

Ένα απρόσμενο και ταυτόχρονα άτυχο εύρημα περίμενε έναν 51χρονο άνδρα από το Κούνεο του Πιεμόντε στην Ιταλία. Κατά τη διαδικασία τακτοποίησης της κληρονομιάς του θείου του, ανακάλυψε μέσα σε τραπεζική θυρίδα το εντυπωσιακό ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ιταλικών λιρετών. Ωστόσο, παρά την τεράστια ονομαστική αξία που κάποτε είχαν, η μετατροπή των χαρτονομισμάτων σε ευρώ δεν είναι πλέον δυνατή, καθώς η επίσημη προθεσμία έχει παρέλθει.

Το απρόσμενο εύρημα στο Κούνεο

Ο 51χρονος άνδρας, κάτοικος του Κούνεο, μιας περιοχής του Πιεμόντε στην Ιταλία, βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη όταν ανέλαβε να διευθετήσει τις υποθέσεις του εκλιπόντος θείου του. Η κληρονομιά περιλάμβανε και μια τραπεζική θυρίδα που διατηρούσε ο θείος του για πολλά χρόνια.

Μέσα σε αυτή τη θυρίδα, η οποία παρέμενε κλειστή για σχεδόν 25 χρόνια, βρέθηκαν στοιβαγμένα χαρτονομίσματα του παλιού νομίσματος της Ιταλίας, της ιταλικής λιρέτας. Το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 2 δισεκατομμύρια λιρέτες, τα οποία είχαν ουσιαστικά ξεχαστεί εκεί.

Η αντικατάσταση της λιρέτας από το ευρώ

Η ιταλική λιρέτα, ως το εθνικό νόμισμα της Ιταλίας, αντικαταστάθηκε οριστικά από το ευρώ το έτος 2002. Αυτή η αλλαγή σηματοδότησε μια σημαντική μετάβαση για την ιταλική οικονομία και τους πολίτες της, με την καθιέρωση μιας αμετάκλητης ισοτιμίας μεταξύ των δύο νομισμάτων.

Με βάση την τότε καθορισμένη ισοτιμία, το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων λιρετών που βρέθηκε στη θυρίδα αντιστοιχούσε σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κληρονόμος, αφού εντόπισε τα χαρτονομίσματα, θέλησε να διερευνήσει άμεσα τη δυνατότητα μετατροπής τους στο τρέχον νόμισμα, προκειμένου να αξιοποιήσει την κληρονομιά.

Η άρνηση της Τράπεζας της Ιταλίας

Για να προχωρήσει στη μετατροπή, ο 51χρονος απευθύνθηκε αρχικά στην τράπεζα όπου διατηρούνταν η θυρίδα. Από εκεί, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Τράπεζα της Ιταλίας, η οποία είναι αρμόδια για τέτοιου είδους νομισματικές μετατροπές.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε από την κεντρική τράπεζα ήταν απογοητευτική και αρνητική. Η Τράπεζα της Ιταλίας ενημέρωσε τον κληρονόμο ότι η επίσημη προθεσμία για την ανταλλαγή του παλιού νομίσματος σε ευρώ είχε λήξει το 2012. Κατά συνέπεια, η μετατροπή των λιρετών σε ευρώ δεν είναι πλέον δυνατή μέσω της κανονικής διαδικασίας, καθιστώντας τα χαρτονομίσματα ουσιαστικά άχρηστα για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.

Το οικονομικό πλήγμα και οι νομικές κινήσεις

Για τον 51χρονο, η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Έχει στα χέρια του ένα ποσό που κάποτε είχε σημαντική αξία και θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα εκατομμύριο ευρώ, αλλά σήμερα αδυνατεί να το μετατρέψει στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην Ιταλία και να το αξιοποιήσει.

Παρά την αρχική απογοήτευση και την απώλεια της περιουσίας, ο κληρονόμος δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την υπόθεση. Έχει ήδη απευθυνθεί σε μια ένωση που ειδικεύεται σε νομικά ζητήματα, αναζητώντας αν υπάρχει κάποια νομική οδός ή «παράθυρο» που θα μπορούσε να του επιτρέψει να διεκδικήσει την αξία των χρημάτων ή κάποια μορφή αποζημίωσης. Προς το παρόν, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον κληρονόμο να αναζητά τρόπους να μετατρέψει την χαμένη περιουσία σε πραγματικά χρήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta