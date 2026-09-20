Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ στη Θεσσαλονίκη

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποκάλυψαν ένα καλοστημένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παραποίηση και επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών καπνού. Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στην εξάρθρωση μιας βιομηχανίας λαθραίου καπνού για ναργιλέ, η οποία λειτουργούσε σε κεντρικό σημείο της πόλης. Οι ενέργειες των ελεγκτών αποσκοπούν στην πάταξη του παραεμπορίου και την προστασία των δημοσίων εσόδων.

Η αποκάλυψη της παράνομης βιομηχανίας

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, εντόπισαν μια οργανωμένη δομή που λειτουργούσε ως βιομηχανία παραποίησης. Αυτή η βιομηχανία είχε ως κύρια δραστηριότητα την επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών καπνού, δημιουργώντας ένα δίκτυο παράνομων προϊόντων. Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει την έκταση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών και την αποφυγή της φορολόγησης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «καλοστημένη» από τις αρχές, λειτουργούσε με σκοπό την παράνομη διακίνηση καπνού για ναργιλέ. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε περιλάμβανε την παραποίηση των αυθεντικών συσκευασιών, καθώς και την επαναχρησιμοποίησή τους, πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί εμπορίας καπνικών προϊόντων και φορολογικών διατάξεων. Η δράση του κυκλώματος είχε ως αποτέλεσμα τη διαφυγή σημαντικών δασμών και φόρων από το κράτος.

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος στη Θεσσαλονίκη

Η αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας έγινε κατά τη διάρκεια ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. Ο έλεγχος αυτός διεξήχθη σε ένα καφέ-μπαρ, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου για τον έλεγχο υποδηλώνει την ύπαρξη πληροφοριών ή ενδείξεων που οδήγησαν τις αρχές στην εν λόγω επιχείρηση.

Κατά την είσοδό τους στο κατάστημα, οι ελεγκτές προχώρησαν σε λεπτομερή έρευνα των χώρων, εντοπίζοντας τα στοιχεία που μαρτυρούσαν την παράνομη λειτουργία της βιομηχανίας. Η αιφνιδιαστική φύση του ελέγχου ήταν κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης, καθώς απέτρεψε οποιαδήποτε προσπάθεια απόκρυψης ή αλλοίωσης των αποδεικτικών στοιχείων από τους εμπλεκόμενους.

Κατάσχεση λαθραίου καπνού και εργαστηριακή εξέταση

Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικής ποσότητας λαθραίου καπνού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 κιλά λαθραίου καπνού, ο οποίος προοριζόταν για χρήση σε ναργιλέ. Η ποσότητα αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας και την οικονομική ζημία που προκαλούσε στο δημόσιο.

Προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η φύση και η προέλευση του κατασχεθέντος καπνού, δείγματα από τα 20 κιλά απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ. Εκεί, θα υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει το ακριβές περιεχόμενό τους και θα επιβεβαιώσει την παράνομη σύστασή τους. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της υπόθεσης και την περαιτέρω διερεύνηση.

Οι επόμενες ενέργειες και ο καταλογισμός φόρων

Μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής εξέτασης και την επιβεβαίωση των ευρημάτων, οι αρχές θα προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του καταλογισμού των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων. Αυτό σημαίνει ότι θα υπολογιστούν τα ποσά που απωλέσθηκαν για το κράτος λόγω της παράνομης διακίνησης του καπνού και θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΔΕΟΣ, συνεχίζει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία των δημοσίων εσόδων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας και τη διασφάλιση της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την αποκατάσταση της νομιμότητας στην αγορά καπνικών προϊόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki