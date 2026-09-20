Αυξήσεις στις συντάξεις το 2027: Ποιοι κερδίζουν και πόσα περισσότερα χρήματα θα πάρουν

Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις αναμένονται για τους συνταξιούχους το 2027, με τα ποσοστά να ξεκινούν από περίπου 2,6% και να μπορούν να φτάσουν έως και 3%, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού. Αυτές οι αναπροσαρμογές εκτιμάται ότι θα προσφέρουν ετήσιο όφελος έως και 840 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση του εμποδίου της προσωπικής διαφοράς και η αύξηση της εθνικής σύνταξης.

Η μέση σύνταξη ξεπερνά τα 1.000 ευρώ

Με τη νέα αναπροσαρμογή που θα εφαρμοστεί το 2027, η μέση σύνταξη γήρατος, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 975 ευρώ μεικτά, αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά, η μέση σύνταξη θα ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, προσφέροντας ένα επιπλέον οικονομικό «μαξιλάρι» στους συνταξιούχους.

Πόσα χρήματα θα λάβουν οι συνταξιούχοι

Το πραγματικό όφελος από τις αυξήσεις θα διαφέρει ανάλογα με το ύψος της σύνταξης που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος. Για περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι μηνιαίες αυξήσεις εκτιμάται ότι θα αρχίζουν από περίπου 16 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις, οι οποίες ανέρχονται στα 600 ευρώ.

Για τις υψηλότερες συντάξεις, που φτάνουν τα 2.700 ευρώ, οι μηνιαίες αυξήσεις μπορούν να αγγίξουν τα 70 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι χαμηλοσυνταξιούχοι αναμένεται να έχουν όφελος περίπου 180 ευρώ. Εκείνοι που ανήκουν στη μεσαία κατηγορία, με συντάξεις γύρω στα 1.400 ευρώ, θα δουν τα ετήσια κέρδη τους να φτάνουν περίπου τα 445 ευρώ.

Για συντάξεις έως 2.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει περίπου τα 625 ευρώ. Οι συνταξιούχοι με αποδοχές άνω των 2.700 ευρώ εκτιμάται ότι θα έχουν ετήσιες αυξήσεις που μπορούν να διαμορφωθούν στα 840 ευρώ ή και υψηλότερα.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την αύξηση

Το τελικό ποσοστό της αύξησης για το 2027 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και υπάρχει πιθανότητα να αποδειχθεί μεγαλύτερο από το βασικό σενάριο. Ο καθοριστικός παράγοντας για την τελική διαμόρφωση του ποσοστού θα είναι η πορεία του πληθωρισμού σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του 2026.

Η ετήσια αύξηση των συντάξεων καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Το άθροισμα αυτών των δύο μεγεθών διαιρείται διά δύο, και το αποτέλεσμα καθορίζει το ποσοστό της αναπροσαρμογής.

Παραδείγματα υπολογισμού των αυξήσεων

Για παράδειγμα, εάν ο πληθωρισμός κλείσει τη χρονιά στο 3,5% και η ανάπτυξη διαμορφωθεί στο 2%, τότε το άθροισμα θα είναι 5,5%. Το μισό αυτού του ποσοστού οδηγεί σε αύξηση συντάξεων 2,75%. Προκειμένου η αναπροσαρμογή να φτάσει στο 3%, θα πρέπει ο πληθωρισμός να κλείσει το 2026 περίπου στο 4%.

Σε αυτή την περίπτωση, με ανάπτυξη 2%, το άθροισμα θα φτάσει στο 6%, και η αύξηση θα είναι ίση με το μισό, δηλαδή 3%. Ακόμη και στο βασικό σενάριο, η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2027 θα είναι μεγαλύτερη από το 2,4% που έλαβαν φέτος.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr