Η ΕΚΤ πιέζει τις δόσεις δανείων στην Ελλάδα: Αύξηση για πολλούς δανειολήπτες

Οι περισσότεροι δανειολήπτες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις διακυμάνσεις του κόστους χρήματος στη ζώνη του ευρώ, καθώς οι δόσεις των δανείων τους υπολογίζονται με βάση κυμαινόμενα επιτόκια. Οι εφετινές αυξήσεις των δεικτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά τους οφειλέτες. Πρόσθετο κόστος αναμένεται τους επόμενους μήνες, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες της αγοράς για νέες κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Επίδραση των αυξήσεων της ΕΚΤ

Η ευαισθησία των χορηγήσεων στις μεταβολές των επιτοκίων είναι εμφανής, όπως δείχνουν τα μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερες δόσεις για τους δανειολήπτες. Αυτό δημιουργεί πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει προϊόντα με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Μείωση της έκθεσης σε κυμαινόμενα επιτόκια

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η έκθεση των δανειοληπτών σε κυμαινόμενα επιτόκια έχει περιοριστεί αισθητά. Συγκεκριμένα, πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό αυτό βρισκόταν στην περιοχή του 75%, ενώ μέχρι και το καλοκαίρι του 2022 διαμορφωνόταν στο 90%. Αυτή η μεταβολή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες.

Μετά τον προηγούμενο ανοδικό κύκλο των επιτοκίων, ο οποίος ξεκίνησε σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δανειολήπτες υιοθέτησαν πιο συντηρητικές επιλογές. Παράλληλα, οι τράπεζες προώθησαν με μεγαλύτερη ένταση τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στους πελάτες τους.

Η κατάσταση στη στεγαστική πίστη

Ειδικότερα στον τομέα της στεγαστικής πίστης, παρατηρείται μια σαφής προτίμηση προς τα σταθερά επιτόκια. Από τις αρχές του 2024 μέχρι και σήμερα, στο 70% των εκταμιεύσεων έχει επιλεγεί προϊόν με αμετάβλητες δόσεις για μία περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Αυτό προσφέρει μια περίοδο σταθερότητας στους νέους δανειολήπτες.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η επιλογή κυμαινόμενου επιτοκίου ήταν συχνά αναγκαστική, κυρίως λόγω των όρων της δράσης «Σπίτι μου». Ως εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός πελατών, ειδικά όσοι έλαβαν δάνειο την τελευταία τριετία, είναι αυτήν τη στιγμή προστατευμένος από τις μεταβολές στους δείκτες euribor, αποφεύγοντας τις άμεσες επιπτώσεις των αυξήσεων.

Αυξήσεις στις καταβολές δόσεων

Παρόλα αυτά, στον αντίποδα αυτής της προστασίας, στα προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου, η πλειονότητα των οφειλετών έχει δει τις καταβολές να αυξάνονται. Αυτό αφορά στεγαστικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές χορηγήσεις. Οι δανειολήπτες αυτοί βιώνουν άμεσα την επίδραση των ανοδικών κινήσεων της ΕΚΤ στις μηνιαίες τους υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: ot.gr