Η δικηγόρος που παράτησε την καριέρα της για να γίνει dog walker

Μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική της ζωή πραγματοποίησε η Liz East, μια 30χρονη γυναίκα από το East Sussex της Βρετανίας, η οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της στον νομικό χώρο. Ενώ για χρόνια επένδυε στην προοπτική να γίνει δικηγόρος ποινικού δικαίου, σήμερα εργάζεται ως dog walker, δηλώνοντας ότι όχι μόνο αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση, αλλά και ότι οι οικονομικές της απολαβές είναι σημαντικά υψηλότερες, με παράλληλη μείωση των ωρών εργασίας.

Από τη νομική στην εξουθένωση

Η Liz East είχε αφιερώσει συνολικά έξι χρόνια στις σπουδές της στη Νομική, με απώτερο στόχο να εξελιχθεί σε δικηγόρο ποινικού δικαίου. Για τέσσερα χρόνια εργάστηκε ως paralegal, δηλαδή ως νομική βοηθός, μια θέση που την έφερε σε άμεση επαφή με τον απαιτητικό κόσμο της δικηγορίας. Ωστόσο, η καθημερινότητα στον νομικό κλάδο άρχισε να την εξαντλεί.

Όπως η ίδια περιέγραψε, οι ρυθμοί εργασίας ήταν συχνά εξαιρετικά εντατικοί. Δεν ήταν λίγες οι φορές που δούλευε πάνω από 12 ώρες την ημέρα. Αυτή η συνεχής πίεση και οι ατελείωτες ώρες την έκαναν να αισθάνεται μεγαλύτερη από την πραγματική της ηλικία, οδηγώντας την στο να αναρωτιέται καθημερινά για την ποιότητα της ζωής της και το μέλλον της σε αυτό το περιβάλλον. Η πίεση στον εταιρικό κόσμο, όπου η σκληρή και αδιάκοπη εργασία θεωρείται δείγμα επιτυχίας, συνέβαλε στην αίσθηση αυτή.

Η στροφή σε ένα νέο επαγγελματικό μονοπάτι

Πριν πάρει την οριστική απόφαση για την αλλαγή καριέρας, η Liz έκανε μια σύντομη απόπειρα να αλλάξει κατεύθυνση, εργαζόμενη στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή ήρθε όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση, προσφέροντας υπηρεσίες βόλτας και φιλοξενίας σκύλων. Αυτή η ιδέα της επέτρεψε να συνδυάσει την αγάπη της για τα ζώα με την επιθυμία για ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο πιεστικό εργασιακό περιβάλλον.

Για να χτίσει τη βάση των πελατών της και να εξασφαλίσει ένα εισόδημα κατά την αρχική φάση, η Liz ξεκίνησε την επιχείρησή της παράλληλα με μια δουλειά σε παμπ. Πολύ γρήγορα διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες της, κάτι που της έδωσε την ώθηση να αφοσιωθεί πλήρως στο νέο της εγχείρημα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ενθαρρυντική, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Η καθημερινότητα ως dog walker και οι απολαβές

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της επιχείρησής της, η Liz East έχει πλέον μια σταθερή και απαιτητική καθημερινότητα ως dog walker. Κάθε μέρα, όπως δηλώνει, βγάζει βόλτα από 20 έως 30 σκυλιά, πραγματοποιώντας περίπου τέσσερις βόλτες συνολικά. Για τις υπηρεσίες της, χρεώνει 14 λίρες την ώρα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 16 ευρώ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο ημερήσιος τζίρος της μπορεί να φτάσει τις 300 έως 400 λίρες, δηλαδή μεταξύ 350 και 467 ευρώ. Η Liz υποστηρίζει ότι πλέον εργάζεται περίπου τις μισές ώρες σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά της στον νομικό κλάδο, ενώ οι οικονομικές διαφορές είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι κερδίζει χιλιάδες περισσότερα χρήματα τον μήνα από ό,τι όταν εργαζόταν στον εταιρικό κόσμο.

Η ικανοποίηση πέρα από τα χρήματα

Παρόλο που η οικονομική βελτίωση είναι εμφανής, η Liz East τονίζει ότι τα χρήματα δεν ήταν ο κύριος λόγος που την οδήγησε σε αυτή την επαγγελματική αλλαγή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Αν οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή θέλουν να βγάζουν περισσότερα χρήματα, δεν την κάνουν για τους σωστούς λόγους». Για την ίδια, η πραγματική ικανοποίηση πηγάζει από την ποιότητα ζωής που έχει πλέον αποκτήσει.

Αυτό που της αρέσει περισσότερο στη νέα της δουλειά είναι η δυνατότητα να περνά χρόνο έξω, στη φύση, και φυσικά, μαζί με τους σκύλους. Η Liz δηλώνει ότι «Λατρεύω να ξυπνάω και να πηγαίνω στη δουλειά», σε αντίθεση με την προηγούμενη κατάσταση όπου θα ένιωθε εξουθενωμένη. Το προηγούμενο επαγγελματικό περιβάλλον το περιέγραψε ως δύσκολο και πιεστικό, όπου υπήρχε η αντίληψη ότι αν δεν «λιώνεις» στη δουλειά, δεν είσαι καλός. Η ίδια πιστεύει ότι αν είχε παραμείνει στον εταιρικό κόσμο, θα είχε πάθει burnout, καθώς εκεί «είσαι απλώς ένας κόκκος άμμου».

Τέλος, η Liz ανέφερε ότι και ο σύζυγός της ασχολείται με τη βόλτα και τη φιλοξενία σκύλων, κάτι που υποδηλώνει μια κοινή αγάπη και προσήλωση σε αυτό το είδος εργασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta