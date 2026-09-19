Ο ενεργειακός λογαριασμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι προβλέψεις για τις τιμές

Το νέο πολεμικό μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, ωθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα τον ενεργειακό λογαριασμό για τους καταναλωτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι ζημιές που προκάλεσαν οι Χούθι στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτέλεσαν τον καταλύτη για άνοδο των τιμών. Συγκεκριμένα, η τιμή του μπρεντ πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου (TTF) ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι άμεσες επιπτώσεις

Οι αντάρτες Χούθι προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, μετά το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η ενέργεια οδήγησε σε άμεση αύξηση των τιμών στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ειδικότερα, η τιμή του μπρεντ έφτασε κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου (TTF) ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παρόλο που οι τιμές υποχώρησαν προς τα τέλη της εβδομάδας, φτάνοντας κοντά στα 102 δολάρια για το μπρεντ και στα 77 ευρώ για το φυσικό αέριο, παραμένουν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αρχή του 2026. Συγκεκριμένα, το μπρεντ είναι αυξημένο κατά 70% και το φυσικό αέριο κατά 180%.

Ο βαρύς λογαριασμός για την Ευρώπη και οι ευρύτερες πιέσεις

Ο λογαριασμός του πολέμου για την Ευρώπη είναι τεράστιος, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από την έναρξη της σύγκρουσης, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε επιπλέον 90 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, για την ίδια ακριβώς ποσότητα ενέργειας.

Οι αρχικοί φόβοι για μία σχεδόν πλήρη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο παραγωγό της Μέσης Ανατολής, μετριάστηκαν. Αυτό συνέβη μετά τις πληροφορίες για άμεση μερική επαναλειτουργία του αγωγού της και τη δυνατότητα ορισμένων εξαγωγών προς χώρες της Ασίας μέσω του Ομάν. Ωστόσο, το πρόβλημα της έντονα μειωμένης προσφοράς αργού από την περιοχή του Κόλπου έχει ενταθεί λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν. Επιπλέον, οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές υποδομές επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Το αδιέξοδο στις εξαγωγές LNG από το Κατάρ

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο πετρέλαιο, οι εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από το Κατάρ παραμένουν μπλοκαρισμένες. Το Κατάρ αντιστοιχεί στο 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η αδυναμία παράκαμψης των Στενών του Ορμούζ σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για την απρόσκοπτη μεταφορά του LNG, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Προβλέψεις των αγορών για την πορεία του πετρελαίου

Το ερώτημα για το πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση παραμένει δύσκολο να απαντηθεί, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι προθεσμιακές αγορές έχουν προβλέψεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, οι τιμές στο πετρέλαιο αναμένεται να μειωθούν κάτω από τα 100 δολάρια για τις παραδόσεις του Δεκεμβρίου. Η σταδιακή υποχώρηση προβλέπεται να συνεχιστεί, φτάνοντας κοντά στα 90 δολάρια τον Μάρτιο του 2027. Παρόλα αυτά, σε ετήσια βάση, οι τιμές θα είναι συνολικά πολύ υψηλότερες. Μια πιο αισθητή μείωση της τιμής, στα 82,5 δολάρια, προβλέπεται από τον επόμενο Ιούλιο.

Οι εκτιμήσεις για την τιμή του φυσικού αερίου και η στάση της ΕΚΤ

Για το φυσικό αέριο, οι προβλέψεις των αγορών είναι πιο ζοφερές σε σύγκριση με αυτές του πετρελαίου. Αναμένουν ότι η τιμή του TTF θα παραμείνει περίπου στα σημερινά επίπενα έως και τον Μάρτιο.

Στη συνέχεια, προβλέπεται υποχώρηση στα 60 ευρώ τον Απρίλιο, όταν θα οδεύει προς το τέλος η περίοδος θέρμανσης, και κοντά στα 50 ευρώ τον Ιούλιο. Τέλος, υψηλές τιμές ενέργειας τους επόμενους μήνες αναμένει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Με πληροφορίες από: News.gr