Φωτοβολταϊκά: Απλοποιούνται οι εγκαταστάσεις σε ταράτσες και μπαλκόνια

Μια νέα αγορά για τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανοίγει, καθώς πλέον θα μπορούν να εγκαθίστανται με μια απλή δήλωση σε ταράτσες ή και μπαλκόνια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσω μιας νέας Υπουργικής Απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας μικρών σταθμών παραγωγής, με ή χωρίς μπαταρία.

Ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης και νέες διαδικασίες

Η νέα Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα στις ταράτσες ή τα μπαλκόνια τους, ακολουθώντας μια απλή διαδικασία δήλωσης, κάτι που προβλέπεται να διευκολύνει σημαντικά την υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε οικιακό επίπεδο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που τα φωτοβολταϊκά καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί ένα σημαντικό ανάχωμα στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία οφείλεται στην εκτόξευση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Χωρίς την συμβολή των ανανεώσιμων πηγών, η αύξηση αυτή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.

Η ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οίκος Ember, τον Ιούνιο καταγράφηκε ένα ιστορικό ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά, η ηλιακή ενέργεια κάλυψε το ένα τέταρτο, δηλαδή το 25%, της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών συστημάτων έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 52 TWh ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2026, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 23% που είχε σημειωθεί τον Μάιο.

Κατά τον ίδιο μήνα, η ηλιακή ενέργεια ξεπέρασε σε παραγωγή άλλες σημαντικές πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, ήταν υψηλότερη από τα πυρηνικά (21%), το φυσικό αέριο (15%), τα αιολικά (14%) και τα υδροηλεκτρικά (12%). Αντίθετα, ο άνθρακας παρήγαγε μόλις 8% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία του Green Tank για τον Ιούνιο δείχνουν επίσης εντυπωσιακή επίδοση των φωτοβολταϊκών. Συγκεκριμένα, αντιστοιχούσαν στο 31,6% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φτάνοντας τις 1456,5 γιγαβατώρες επί συνόλου 4608,6 γιγαβατωρών. Για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου του έτους, η ηλιακή ενέργεια κάλυψε το 21% της συνολικής παραγωγής.

Επιπλέον, αν συνυπολογιστούν και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας, το μερίδιο των φωτοβολταϊκών αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Για τον μήνα Ιούνιο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται κοντά στο 34%, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους φτάνει το 25,1% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής.

Αντιδράσεις και προτάσεις

Ο Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής του Green Tank, Νίκος Μάντζαρης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η πολυαναμενόμενη απόφαση για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κ. Μάντζαρης τόνισε ότι η απόφαση αυτή έρχεται μετά από χρόνια καθυστερήσεων που είχαν «παγώσει» την αγορά και παρουσιάζει σαφή βελτίωση σε σχέση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, πέρα από την τήρηση όλων των προθεσμιών που προβλέπει η Απόφαση, είναι ζητούμενο η Πολιτεία να προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης των πολιτών. Στόχος είναι να πληροφορηθούν οι καταναλωτές για τις δυνατότητες που πλέον έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μειώσουν σημαντικά και με βιώσιμο τρόπο τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ικανοποίησή του για την υπουργική απόφαση σχετικά με την αυτοπαραγωγή εξέφρασε και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Ο Σύνδεσμος σημείωσε ότι, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή της, η απόφαση ενσωματώνει τις περισσότερες από τις προτάσεις που είχε καταθέσει η αγορά.

Με πληροφορίες από: Reader