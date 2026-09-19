Νέος γύρος αναδρομικών για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά

Νέος γύρος καταβολής αναδρομικών ποσών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα από τον ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι ξεπερνούν τις 35.000, θα λάβουν χρήματα που κατά μέσο όρο φτάνουν έως τα 3.000 ευρώ. Αυτοί προέρχονται από όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά ταμεία, με το ύψος του ποσού να εξαρτάται από τον χρόνο συνταξιοδότησης και τα έτη ασφάλισης του κάθε δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά των αναδρομικών

Το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ πραγματοποιεί επανυπολογισμούς σε μηνιαία βάση, αφορώντας εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Τα αναδρομικά αυτά αφορούν συνταξιούχους που έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, τόσο παλαιούς όσο και νέους, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι επανυπολογισμοί βασίζονται στους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης που προβλέπονται από τον νόμο 4670/2020.

Στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν αυξήσεις, δίνεται προτεραιότητα για την καταβολή των αναδρομικών. Μετά τον αρχικό επανυπολογισμό της βασικής σύνταξης, ακολουθεί ο αναδρομικός επανυπολογισμός των ετήσιων αυξήσεων για την περίοδο 2023-2026. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί την πρόσθετη μηνιαία διαφορά, καθώς και τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει 989 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό, η σύνταξή του μπορεί να φτάσει τα 1.047 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, θα εισπράξει αναδρομικά 82 μηνών, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 4.756 ευρώ.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις ανά ταμείο

Οι περισσότερες από τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τους επανυπολογισμούς εντοπίζονται σε ασφαλισμένους των πρώην Οργανισμών Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και του Δημοσίου. Τα πρωτεία στον αριθμό των εκκρεμοτήτων κατέχει ο πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, με 12.092 υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ακολουθεί το πρώην ΙΚΑ, το οποίο εμφανίζει 11.256 εκκρεμείς υποθέσεις. Στο Δημόσιο, οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονται σε περίπου 9.000. Τέλος, το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Υγειονομικών (ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ) έχει περίπου 1.500 εκκρεμείς υποθέσεις, συγκεκριμένα 1.420, ενώ το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ) καταγράφει 693 εκκρεμότητες.

Γιατί καθυστέρησαν οι επανυπολογισμοί

Το ερώτημα σχετικά με την καθυστέρηση των επανυπολογισμών έχει απαντηθεί, καθώς έχουν διαπιστωθεί διάφορες ελλείψεις και προβλήματα. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί ελλείψεις σε ορισμένους φακέλους συνταξιοδότησης, γεγονός που καθιστά δυσχερή την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, έχουν διαπιστωθεί λάθη στα στοιχεία που τηρούνταν από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά τα λάθη επηρεάζουν την ακρίβεια των δεδομένων που απαιτούνται για τους επανυπολογισμούς. Τέλος, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στις αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να περιείχαν ανακρίβειες ή παραλείψεις που χρήζουν διόρθωσης.

Προηγούμενη καταβολή και μελλοντικές αλλαγές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 31 Ιουλίου είχε πραγματοποιηθεί προηγούμενη καταβολή αναδρομικών. Συνολικά, πληρώθηκαν σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ σε 6.264 συνταξιούχους. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν περισσότεροι από 1.200 συνταξιούχοι αναπηρίας, οι οποίοι έλαβαν τα ποσά μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές προέκυψαν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Αυτοί οι επανυπολογισμοί έγιναν μετά από μεταβολές που είχαν επηρεάσει τις συνταξιοδοτικές παροχές. Τα αναδρομικά αυτά αφορούσαν συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, του πρώην ΙΚΑ, καθώς και ασφαλισμένους φορέων που είχαν ενταχθεί στο πρώην ΙΚΑ.

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Πέρα από τις τρέχουσες καταβολές αναδρομικών, υπάρχουν και μελλοντικές αλλαγές που αφορούν τους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι κύριες συντάξεις που φτάνουν έως τα 1.506 ευρώ θα απαλλαγούν οριστικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Η κατάργηση αυτή επιτυγχάνεται με έμμεσο τρόπο. Θα υπάρξει αύξηση 2,6% στις κύριες συντάξεις, η οποία θα επηρεάσει τα κατώτατα όρια επιβολής της ΕΑΣ από την αρχή του νέου έτους. Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας της ΕΑΣ, δηλαδή την αύξηση των ορίων της.

Με πληροφορίες από: Topontiki