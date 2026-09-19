Η Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+: Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη για την οικονομία

Η Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+: Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη για την οικονομία

Η ελληνική οικονομία έλαβε μία σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, ο οποίος προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση ανέβηκε από BBB σε BBB+, διατηρώντας σταθερές προοπτικές. Αυτή η εξέλιξη έχει πραγματική σημασία για τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, καθώς το ελληνικό αξιόχρεο βρίσκεται πλέον μία βαθμίδα κάτω από την κατηγορία «Α», σύμφωνα με την κλίμακα της Scope.

Η αναβάθμιση και η θέση της Ελλάδας στην κλίμακα

Η απόφαση της Scope Ratings να αναβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας αποτελεί ένα ισχυρό θετικό σήμα. Η χώρα, από την κατηγορία BBB, ανέβηκε στην κατηγορία BBB+, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της οικονομίας. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί το ελληνικό αξιόχρεο σε μία σημαντική θέση, καθώς απέχει πλέον μόλις μία βαθμίδα από την κατηγορία «Α» στην κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Το κατώφλι για την investment grade, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Scope, είναι το BBB-. Με την πρόσφατη απόφαση, η χώρα ανεβαίνει τρία σκαλοπάτια πάνω από αυτό το όριο, φτάνοντας ένα σκαλοπάτι πριν από το Α-.

Τι σημαίνουν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις

Οι αξιολογήσεις που διενεργούν οι διεθνείς οίκοι, όπως η Scope Ratings, έχουν ως βασικό σκοπό να απαντήσουν σε ένα κεντρικό ερώτημα: πόσο αξιόπιστος δανειολήπτης είναι ένα κράτος και ποιος είναι ο κίνδυνος να μην εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι επενδυτές αποκτούν μία σαφή εικόνα για την οικονομική υγεία και τη φερεγγυότητα μιας χώρας.

Όσο πιο ισχυρό γίνεται το πιστωτικό προφίλ μιας χώρας, τόσο περισσότερο περιορίζεται, υπό κανονικές συνθήκες, το ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές για να αγοράσουν το χρέος της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα κόστη δανεισμού για το Δημόσιο, κάτι που αποτελεί ένα από τα βασικά οφέλη της αναβάθμισης.

Οι αστερίσκοι της αναβάθμισης για την πραγματική οικονομία

Παρόλο που η αναβάθμιση αποτελεί ένα ισχυρό θετικό σήμα για το Δημόσιο, τη διαχείριση του χρέους και την εικόνα της οικονομίας στις αγορές, χρειάζεται να διαβαστεί με προσοχή. Δεν αποτελεί πιστοποιητικό ότι έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Η βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν συνεπάγεται αυτόματη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι από τη Δευτέρα τα νοικοκυριά θα δανείζονται φθηνότερα ή ότι θα υπάρξει άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Τα οφέλη από τέτοιες αναβαθμίσεις συνήθως μεταφράζονται σε μακροπρόθεσμες βελτιώσεις και αφορούν πρωτίστως το κόστος δανεισμού του κράτους.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μία απόφαση ενός μόνο οίκου αξιολόγησης δεν καθορίζει από μόνη της τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις στην αγορά χρέους, διαμορφώνοντας το συνολικό οικονομικό περιβάλλον.

Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγονται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα ευρωπαϊκά επιτόκια, ο πληθωρισμός, η διεθνής συγκυρία, καθώς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα σύνθετο πλέγμα που επηρεάζει την ελκυστικότητα και το κόστος του ελληνικού χρέους για τους επενδυτές.

Τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας

Στην αξιολόγηση της Scope Ratings, το ισχυρότερο χαρτί της ελληνικής οικονομίας αναδείχθηκε η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η συνολική δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Ο οίκος επισημαίνει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Επιπλέον, η Scope αναφέρει τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων δαπανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο οίκος, το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 4,9%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η τροχιά που προβλέπεται για το χρέος της χώρας. Προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, θα μειωθεί περίπου στο 136% το 2026 και θα φτάσει περίπου στο 110% το 2031. Αυτές οι προβλέψεις υπογραμμίζουν τη θετική πορεία που αναμένεται να ακολουθήσει το δημόσιο χρέος τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki