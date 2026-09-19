Νέες χρεώσεις στα ταξί για το αεροδρόμιο: Οι δηλώσεις του προέδρου ΣΑΤΑ για καύσιμα και κόστη

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, τοποθετήθηκε πρόσφατα για τις νέες χρεώσεις των ταξί που αφορούν τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο. Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στην αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς και στα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της ηλεκτροκίνησης. Υπογράμμισε την ανάγκη για αναπροσαρμογές στις χρεώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος.

Αυξήσεις στις χρεώσεις του αεροδρομίου

Σύμφωνα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, οι νέες τιμές για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο έχουν αυξηθεί κατά 10 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ χαρακτήρισε αυτή την αναπροσαρμογή ως καθυστερημένη, δεδομένου ότι το κόστος λειτουργίας των ταξί έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα τέτοιες αναπροσαρμογές στις χρεώσεις. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση του αυξημένου λειτουργικού κόστους που επιβαρύνει τους επαγγελματίες οδηγούς.

Οι νέες σταθερές τιμές

Ειδικότερα, η χρέωση για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο, όταν αυτές πραγματοποιούνται εντός του μικρού δακτυλίου της Αθήνας, διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Προηγουμένως, η αντίστοιχη χρέωση ήταν 40 ευρώ. Για τις διαδρομές που εμπίπτουν στη διπλή ταρίφα, η τιμή ανέρχεται στα 65 ευρώ, από 55 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη σταθερή τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά για τον μικρό δακτύλιο της Αθήνας. Για τις μετακινήσεις εκτός αυτού του δακτυλίου, η χρέωση εξακολουθεί να γίνεται βάσει της ένδειξης του ταξίμετρου. Η καθιέρωση της σταθερής χρέωσης είχε ως στόχο τον περιορισμό φαινομένων υπερχρέωσης, ιδιαίτερα προς τους τουρίστες που χρησιμοποιούν ταξί για τις μετακινήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο.

Η επιβάρυνση από το κόστος καυσίμων

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως επεσήμανε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, είναι οι αυξήσεις που έχουν σημειωθεί στο κόστος των καυσίμων. Αυτές οι αυξήσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική κατάσταση των επαγγελματιών οδηγών ταξί.

«Δεν βγαίνει το ταξίμετρο όπως έχει ανέβει το κόστος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπερόπουλος. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΣΑΤΑ, θα έπρεπε να είχε υπάρξει αναπροσαρμογή τόσο στη μονή όσο και στη διπλή ταρίφα, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το πραγματικό λειτουργικό κόστος υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ζήτηση και τουρισμός

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ αναφέρθηκε επίσης στη μειωμένη ζήτηση από το ελληνικό κοινό. Όπως τόνισε, μετά τα μέσα του μήνα η κίνηση των ταξί περιορίζεται σημαντικά, καθώς τα διαθέσιμα εισοδήματα των οικογενειών είναι περιορισμένα, επηρεάζοντας τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν ταξί.

Αντίθετα, ο τουρισμός συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της κίνησης στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Η παρουσία τουριστών βοήθησε στην τόνωση της ζήτησης, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μειωμένη κίνηση από τους Έλληνες πολίτες.

Προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, το θέμα αναδείχθηκε ως μία από τις προκλήσεις που απασχολούν τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνολογίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki