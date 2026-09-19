Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την εξαγορά της ABO Energy στην Πολωνία και χτίζει χαρτοφυλάκιο 2 GW στην Ευρώπη

Ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου επέκτασής της στην Κεντρική Ευρώπη πραγματοποίησε η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας την απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία. Μέσω αυτής της κίνησης, ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος εντάσσει στο αναπτυξιακό του χαρτοφυλάκιο έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 1,2 GW. Ο επόμενος σταθμός αυτής της στρατηγικής επέκτασης είναι η Ουγγαρία, όπου η αντίστοιχη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η επέκταση στην Πολωνία

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ απέκτησε συνολικά 17 θυγατρικές εταιρείες της ABO Energy στην Πολωνία. Οι εταιρείες αυτές ελέγχουν ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος που φτάνει τα 1,2 GW. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιολικούς σταθμούς, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Από το σύνολο των έργων που αποκτήθηκαν στην Πολωνία, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη στο στάδιο της κατασκευής. Τα υπόλοιπα έργα του χαρτοφυλακίου βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, γεγονός που υποδηλώνει τη δυναμική τους για μελλοντική υλοποίηση και συνεισφορά στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Η στρατηγική συμφωνία με την ABO Energy

Η ολοκλήρωση του πολωνικού σκέλους της εξαγοράς έρχεται περίπου ενάμιση μήνα μετά την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ και της γερμανικής ABO Energy GmbH & Co. KGaA. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις 7 Αυγούστου και αφορούσε την απόκτηση των δραστηριοτήτων της γερμανικής εταιρείας τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ουγγαρία.

Συνολικά, η εν λόγω συμφωνία αφορά ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο ξεπερνά τη συνολική ισχύ των 2 GW. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ για την ενίσχυση της παρουσίας της και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού

Η συμφωνία εξαγοράς δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση ενεργειακών έργων, αλλά περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση της τοπικής ομάδας ανάπτυξης της ABO Energy στον Όμιλο ΔΕΗ. Αυτή η προσθήκη είναι σημαντική, καθώς προσφέρει στον ελληνικό ενεργειακό όμιλο μια έτοιμη επιχειρησιακή παρουσία και πολύτιμη τεχνογνωσία στην πολωνική αγορά.

Τα στελέχη της ομάδας αυτής καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ. Οι αρμοδιότητές τους εκτείνονται από τη χωροθέτηση και την εξασφάλιση της απαραίτητης γης, μέχρι την αδειοδότηση των έργων, τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, την προετοιμασία τους για κατασκευή, καθώς και την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρησή τους μετά την ολοκλήρωση.

Το επόμενο βήμα στην Ουγγαρία

Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής συμφωνίας αφορά την Ουγγαρία, όπου το υπό απόκτηση χαρτοφυλάκιο της ABO Energy έχει μια συνολική ισχύ που ανέρχεται περίπου στα 1,1 GW. Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους 2026.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής στην Ουγγαρία τελεί υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των προβλεπόμενων αιρέσεων που έχουν τεθεί, καθώς και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας. Η ΔΕΗ έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί παρουσία στην ουγγρική αγορά, καθώς είχε προηγηθεί συμφωνία για την απόκτηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW.

Συνολική στρατηγική για την Κεντρική Ευρώπη

Η επέκταση σε Πολωνία και Ουγγαρία αποτελεί βασικό τμήμα του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου του ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030. Η ΔΕΗ είχε ήδη αναπτύξει παρουσία στην Πολωνία, έχοντας συνάψει συμφωνία για την εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη και στη Σλοβακία. Η επέκταση αυτή αναμένεται να επιτευχθεί τόσο μέσω νέων εξαγορών όσο και με οργανική ανάπτυξη, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Κεντρικής Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Topontiki