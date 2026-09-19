Θετικές οι προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο από τον Moody's

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings επιβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας, διατηρώντας την στο Baa3. Ταυτόχρονα, προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου, μεταβάλλοντάς τες σε θετικές από σταθερές. Η κίνηση αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και την αποτελεσματική πορεία μείωσης του χρέους.

Η αναβάθμιση των προοπτικών

Ο Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε αυξανόμενες ενδείξεις ότι η σταθερή εστίαση των ελληνικών Αρχών σε διαρθρωτικές οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Σύμφωνα με τον οίκο, αυτές οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε αυξημένη οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα, η οποία μάλιστα «υπερβαίνει τις τρέχουσες προσδοκίες» του. Αυτή η ενισχυμένη ανθεκτικότητα θα μπορούσε να βελτιώσει τους διαρθρωτικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας.

Ενίσχυση της ικανότητας μείωσης του χρέους

Ο Moody's προσθέτει ότι η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα θα ενισχύσει την ικανότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την πολυετή διαδικασία μείωσης του χρέους. Αυτό περιλαμβάνει και τη συνέχιση της πρόωρης αποπληρωμής μέρους του χρέους που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης.

Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν επίσης την αυξανόμενη, αν και όχι ακόμη βέβαιη, εμπιστοσύνη ότι τα πρόσφατα δημοσιονομικά οφέλη, καθώς και η πολιτική συναίνεση υπέρ της διατήρησης της πορείας μείωσης του χρέους, θα αποδειχθούν ανθεκτικά στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.

Επιβεβαίωση της επενδυτικής βαθμίδας Baa3

Η επιβεβαίωση του αξιόχρεου «Baa3» της Ελλάδας αντανακλά το σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων της χώρας. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι ευνοϊκοί διαρθρωτικοί δείκτες βιωσιμότητας του χρέους και οι σημαντικές βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά.

Ωστόσο, η επιβεβαίωση αυτή συνυπολογίζει και τις διαρθρωτικές προκλήσεις για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι διαρθρωτικές προκλήσεις που παραμένουν

Μεταξύ των διαρθρωτικών προκλήσεων που επισημαίνει ο Moody's, περιλαμβάνονται το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι υψηλό, τα μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα και η μέτρια παραγωγικότητα.

Επίσης, αναφέρεται το σημαντικό απόθεμα προβληματικών δανείων εκτός του τραπεζικού συστήματος, το οποίο επιβαρύνει τα χρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αποτελώντας ένα διαρθρωτικό ζήτημα για το πιστωτικό προφίλ.

Οφέλη από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Ο Moody's υπογραμμίζει πως υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαρκείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των Αρχών χαλαρώνουν σταδιακά τους μακροχρόνιους περιορισμούς στις επενδύσεις και στην κατανομή των πόρων. Παράλληλα, συνεχίζουν να προσελκύουν περισσότερη δραστηριότητα στην επίσημη οικονομία.

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα αυξάνονται, με φόντο τις βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση, στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, στο πτωχευτικό καθεστώς, στις δικαστικές διαδικασίες, στη διαχείριση της γης και στον χωροταξικό σχεδιασμό. Επίσης, βελτιώσεις παρατηρούνται στη φορολογία της εργασίας και στην πολιτική δεξιοτήτων.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσονται και εντάσσονται στην επίσημη οικονομία. Αυτό, με τη σειρά του, συμπίπτει με την ενίσχυση της απασχόλησης και των εξαγωγών, καθώς και με την υγιέστερη κατάσταση των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα.

Με πληροφορίες από: Reader