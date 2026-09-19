Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας

Νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή ανοίγει περισσότερες επιλογές για τη χρηματοδότηση των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Πλέον, τα σχετικά προγράμματα δεν θα χρειάζεται να στηρίζονται αποκλειστικά στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πλαίσιο διευρύνεται, επιτρέποντας τη χρήση και άλλων πόρων και πηγών χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας ή ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης

Η νέα ρύθμιση θεσπίζει ένα διευρυμένο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας και των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Το πλαίσιο αυτό, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πλέον ανοίγει ρητά και σε άλλους διαθέσιμους πόρους και πηγές χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι η στήριξη των προγραμμάτων δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποκτά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται, για τους ίδιους σκοπούς, όχι μόνο ευρωπαϊκά κεφάλαια αλλά και χρήματα που προέρχονται από άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα κεφάλαια αυτά θα διοχετεύονται στη συνέχεια μέσω των τραπεζών σε προγράμματα που αφορούν την αγορά πρώτης κατοικίας ή την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων.

Η σημασία της ρύθμισης ενόψει της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Μέχρι πρότινος, ένα στεγαστικό εργαλείο εξαρτιόταν από την ύπαρξη διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για τη συνέχισή του.

Με τη νέα ρύθμιση, δημιουργείται η δυνατότητα για τη συνέχιση υφιστάμενων προγραμμάτων ή τη δημιουργία νέων, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με ένα διαφορετικό χρηματοδοτικό μείγμα. Αυτό διασφαλίζει τη συνέχεια στη στήριξη των δανειοληπτών, ανεξάρτητα από την πορεία των ευρωπαϊκών πόρων.

Το παράδειγμα του προγράμματος «Σπίτι μου III»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας προσέγγισης αποτελεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου III», το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα συνδυαστικής χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, 500 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, 500 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από διαθέσιμα κεφάλαια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα προέλθει από τις ίδιες τις τράπεζες. Η νέα ρύθμιση θέτει τη θεσμική βάση ώστε τέτοιοι συνδυασμοί χρηματοδότησης να μπορούν να χρησιμοποιούνται στο ίδιο πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όροι χορήγησης και επιδότηση επιτοκίου

Παράλληλα με τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι οι όροι χορήγησης των δανείων θα καθορίζονται με αποφάσεις που θα συνοδεύουν κάθε πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει την τυχόν επιδότηση του επιτοκίου, η οποία θα ορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Επιπλέον, οι ίδιες αποφάσεις θα καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι των δανείων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η επιλεξιμότητά τους. Αυτό διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων.

Απαλλαγή από την ειδική τραπεζική εισφορά

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή που εισάγει η νέα ρύθμιση αφορά άμεσα το κόστος των στεγαστικών δανείων. Συγκεκριμένα, τα στεγαστικά δάνεια που θα χρηματοδοτούνται από αυτές τις πρόσθετες πηγές απαλλάσσονται από την ειδική τραπεζική εισφορά.

Πρόκειται για μία επιβάρυνση ύψους 0,12% επί του δανείου, η οποία προστίθεται στο συνολικό κόστος χρηματοδότησης. Η απαλλαγή αυτή ισχύει ήδη για προγράμματα όπως το «Σπίτι μου», ωστόσο η διαφορά είναι ότι πλέον επεκτείνεται ρητά και στα δάνεια που θα χρηματοδοτούνται από τις νέες πηγές, πέραν των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με πληροφορίες από: Newsit