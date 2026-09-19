Η Βολιβία προσφεύγει στο ΔΝΤ για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας έδωσε χθες Παρασκευή το πράσινο φως για ένα πρόγραμμα βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), συνολικού ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Το πρόγραμμα, το οποίο θα εκτελεστεί σε διάστημα 36 μηνών, αποσκοπεί στη στήριξη του ολοκληρωμένου προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων της Βολιβίας.

Έγκριση του προγράμματος βοήθειας

Η έγκριση του δανείου από το ΔΝΤ ολοκληρώθηκε μετά από σχετική ψηφοφορία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Συγκεκριμένα, μετά την έγκριση από τους βουλευτές την Πέμπτη, οι γερουσιαστές υιοθέτησαν το νομοσχέδιο την Παρασκευή, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Η Άνω Βουλή της Βολιβίας ανακοίνωσε ότι το δάνειο των 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων προορίζεται να στηρίξει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων της χώρας. Η βοήθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βολιβία.

Η οικονομική κατάσταση της χώρας

Η Βολιβία διανύει μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στην αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης και στην υιοθέτηση ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων με τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Οι πιέσεις στην οικονομία είναι έντονες, με τις δημόσιες δαπάνες να επιβαρύνονται σημαντικά από διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονταν επί μακρόν. Η ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις είναι πλέον επιτακτική, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία και να τεθούν οι βάσεις για ανάκαμψη.

Τερματισμός των επιδοτήσεων καυσίμων

Ένας από τους βασικούς όρους του προγράμματος του ΔΝΤ είναι η δέσμευση της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας να τερματίσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή στην οικονομική πολιτική της χώρας.

Οι επιδοτήσεις αυτές εφαρμόζονται εδώ και περίπου 20 χρόνια και έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της Βολιβίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, οι επιδοτήσεις τροφοδοτούν την παράνομη διακίνηση καυσίμων προς το εξωτερικό. Αυτό το φαινόμενο εντείνει τις ελλείψεις καυσίμων εντός της χώρας, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στην εγχώρια αγορά.

Οι δεσμεύσεις του προέδρου Ροδρίγο Πας

Ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο, έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Στις βασικές του προτεραιότητες περιλαμβάνονται η μείωση των κρατικών δαπανών και η προώθηση ιδιωτικοποιήσεων, μέτρα που θεωρούνται κρίσιμα για την οικονομική εξυγίανση.

Οι μεταρρυθμιστικές αυτές προσπάθειες έρχονται σε ένα κλίμα κοινωνικής αναταραχής. Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος Πας κήρυξε τη χώρα σε καθεστώς κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μετά από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εφαρμόσει τις αναγκαίες οικονομικές αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Topontiki