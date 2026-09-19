Διπλή ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία από Scope και Moody’s

Διπλή ψήφο εμπιστοσύνης δέχθηκε η ελληνική οικονομία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, με δύο σημαντικές εξελίξεις από τους οίκους αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+, ενώ παράλληλα, η Moody’s βελτίωσε τις προοπτικές της χώρας. Αυτή η διπλή κίνηση τοποθετεί την Ελλάδα μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από την κατηγορία Α, προσφέροντας ισχυρότερη άμυνα απέναντι στις πιέσεις των αγορών.

Τι σηματοδοτούν οι αξιολογήσεις των οίκων

Οι οίκοι αξιολόγησης, όπως η Scope και η Moody’s, αξιολογούν ένα κράτος μετρώντας το χρέος του, τα έσοδά του, την κατάσταση της οικονομίας του και την ικανότητά του να πληρώνει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του. Μια καλύτερη βαθμολογία υποδηλώνει μικρότερο ρίσκο για τους επενδυτές που επιθυμούν να δανείσουν χρήματα στη χώρα.

Με την αναβάθμιση της Scope, η ελληνική οικονομία τοποθετείται πλέον στην υψηλότερη βαθμίδα της κατηγορίας BBB, δηλαδή μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από το Α-. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επενδυτική βαθμίδα, επομένως αυτή η απόφαση ανεβάζει τη χώρα σε ακόμα ασφαλέστερη περιοχή μέσα στην ίδια κατηγορία. Η κίνηση της Moody’s, αν και δεν αλλάζει ακόμα τη βαθμολογία, αυξάνει τις πιθανότητες μιας δικής της αναβάθμισης στο επόμενο διάστημα, δείχνοντας ότι η θετική πορεία αναγνωρίζεται από περισσότερους οίκους.

Οφέλη για το δημόσιο χρέος και τον δανεισμό

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού της χώρας. Όταν το Δημόσιο εκδίδει ένα ομόλογο, ζητά χρήματα από τους επενδυτές με την υπόσχεση να τα επιστρέψει με τόκο. Εάν η χώρα θεωρείται ασφαλέστερη, οι αγορές είναι διατεθειμένες να την δανείσουν με χαμηλότερη απόδοση, δηλαδή με μικρότερο επιτόκιο.

Αυτό σημαίνει ότι η αναβάθμιση μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να βγαίνει στις αγορές με καλύτερους όρους και να περιορίσει τις πιέσεις στο κόστος δανεισμού της. Η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι ακόμα μεγαλύτερη στη σημερινή συγκυρία, καθώς η άνοδος των διεθνών επιτοκίων, η ενεργειακή αναταραχή και η γεωπολιτική αβεβαιότητα καθιστούν ακριβότερο τον δανεισμό ακόμα και για μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η καλύτερη βαθμολογία λειτουργεί, επομένως, ως πρόσθετη ασπίδα όταν το διεθνές κλίμα επιδεινώνεται.

Θετικές επιπτώσεις για τράπεζες και επιχειρήσεις

Το όφελος από την αναβάθμιση δεν περιορίζεται μόνο στο κράτος. Η αξιολόγηση μιας χώρας αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων της. Όταν μειώνεται το ελληνικό ρίσκο, δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις ώστε και αυτές να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές με ευνοϊκότερους όρους.

Σε βάθος χρόνου, το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης για το κράτος, τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δίνονται νέα δάνεια και χρηματοδοτούνται επενδύσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Οι λόγοι πίσω από τη βελτίωση

Πίσω από τις θετικές κινήσεις των δύο οίκων αξιολόγησης βρίσκεται κυρίως η γρήγορη αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους. Η χώρα έχει επιτύχει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του συνολικού χρέους. Παράλληλα, οι πρόωρες αποπληρωμές υποχρεώσεων έχουν παίξει σημαντικό ρόλο.

Αυτές οι ενέργειες επιτρέπουν στην Ελλάδα να μειώνει το βάρος του χρέους της και να απλώνει πιο ομαλά τις πληρωμές των επόμενων ετών, δημιουργώντας ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον. Η συνεπής αυτή πορεία αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οίκους, οδηγώντας στις πρόσφατες θετικές αξιολογήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit