Η Βολιβία ενέκρινε πρόγραμμα στήριξης 1,9 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ

Η Βολιβία προχώρησε στην έγκριση μιας συμφωνίας χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 1,9 δισ. δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια 36 μηνών, στοχεύει στην αντιμετώπιση της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η έγκριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή μιας σειράς οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Η έγκριση από το κοινοβούλιο

Η συμφωνία για τη χρηματοδοτική στήριξη εγκρίθηκε αρχικά από τη Βουλή και στη συνέχεια έλαβε το «πράσινο φως» και από τη Γερουσία. Η έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου ήταν καθοριστική για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τη Γερουσία, το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ανάκαμψη της βολιβιανής οικονομίας. Η έγκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική νίκη για την κυβέρνηση, καθώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν απειλήσει με ανανεωμένες διαμαρτυρίες.

Αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση

Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη των τελευταίων σαράντα ετών. Το ποσό των 1,9 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ αναμένεται να προσφέρει την αναγκαία ρευστότητα και στήριξη για την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών προκλήσεων.

Η διάρκεια των 36 μηνών του προγράμματος υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών που θα επιτρέψουν στη χώρα να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της και να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Η συμφωνία με το ΔΝΤ προβλέπει την εφαρμογή σημαντικών δημοσιονομικών αλλαγών. Μεταξύ των βασικών μέτρων περιλαμβάνεται η μείωση των κρατικών δαπανών, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα των νεοφιλελεύθερων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα είναι η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί το τέλος μιας πολιτικής που εφαρμοζόταν στη Βολιβία για περίπου δύο δεκαετίες και αναμένεται να έχει ευρείες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας.

Το σκεπτικό της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της χώρας, δημιουργώντας ένα δυσβάσταχτο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κατάργησή τους θεωρείται απαραίτητη για την εξυγίανση των δημοσιονομικών.

Επιπλέον, οι αρχές της Βολιβίας ισχυρίζονται ότι η διαφορά στις τιμές των καυσίμων, λόγω των επιδοτήσεων, ενθαρρύνει την παράνομη διακίνηση προς γειτονικές χώρες. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συμβάλλει στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, δημιουργώντας προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και η δήλωση του προέδρου

Η κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο, έχει θέσει ως βασικές προτεραιότητες μια σειρά νεοφιλελεύθερων μέτρων. Αυτά περιλαμβάνουν, πέραν της μείωσης των κρατικών δαπανών, και την προώθηση ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση του νομοσχεδίου, δηλώνοντας: «Σήμερα η Βολιβία δίνει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής ωριμότητας, ενότητας και οικονομικής βεβαιότητας. Ευχαριστώ και συγχαίρω βαθύτατα τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία που ενέκριναν με περισσότερα από τα δύο τρίτα της υποστήριξης τον νόμο που καθιστά εφικτή τη χρηματοδότηση…»

Με πληροφορίες από: Enikos