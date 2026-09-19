Η ΗΛΙΟΣ και η Μασούτης ανέδειξαν το κριθαράκι με live cooking από τη Ντίνα Νικολάου

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, σε συνεργασία με τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., διοργάνωσε μια νέα προωθητική ενέργεια στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Πρωταγωνιστής της δράσης ήταν το κριθαράκι, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε και η γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου. Το live cooking event πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα GRAND Μασούτης, που βρίσκεται στις Τρεις Γέφυρες Αττικής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Η συνεργασία ΗΛΙΟΣ και Μασούτης

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ αξιοποίησε τη συνεργασία της με τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για την υλοποίηση αυτής της προωθητικής ενέργειας. Η δράση είχε ως βασικό στόχο να φέρει το κριθαράκι στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές του μέσα από μια σύγχρονη και διαδραστική προσέγγιση στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Για την ΗΛΙΟΣ, η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στη λογική της άμεσης επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό μέσα στα σημεία λιανικής. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η εταιρεία επιδιώκει να συνδέσει την παρουσία των προϊόντων της στο ράφι με την πρακτική χρήση τους στην καθημερινή κουζίνα των καταναλωτών.

Live cooking event με τη Ντίνα Νικολάου

Το live cooking event έλαβε χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου, φιλοξενούμενο στο κατάστημα GRAND Μασούτης, που βρίσκεται στις Τρεις Γέφυρες Αττικής. Οι παρευρισκόμενοι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την παρασκευή διαφορετικών συνταγών με βάση το κριθαράκι.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν η γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου, η οποία ανέλαβε να παρουσιάσει τις δυνατότητες του κριθαρακιού. Η παρουσία της προσέδωσε στην προωθητική δράση μεγαλύτερη προβολή στο σημείο πώλησης, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών.

Τρεις κωδικοί κριθαρακιού και πρωτότυπες συνταγές

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ενέργειας βρέθηκαν τρεις διαφορετικοί κωδικοί κριθαρακιού από την εταιρεία ΗΛΙΟΣ. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν το κριθαράκι λαχανικών, το κριθαράκι ολικής άλεσης και το μέτριο κριθαράκι ΗΛΙΟΣ, αναδεικνύοντας την ποικιλία και τις διαφορετικές εκδοχές του προϊόντος.

Η Ντίνα Νικολάου παρουσίασε τρεις ξεχωριστές προτάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει την ευελιξία του συγκεκριμένου τύπου ζυμαρικού. Το κριθαράκι λαχανικών συνδυάστηκε με κοτόπουλο, φέτα και φινόκιο, προσφέροντας μια γευστική εμπειρία. Το κριθαράκι ολικής άλεσης χρησιμοποιήθηκε σε κριθαρότο με μελιτζάνα, λιαστή ντομάτα και γραβιέρα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές του σε πιο σύγχρονες παρασκευές.

Η τρίτη συνταγή βασίστηκε στο μέτριο κριθαράκι, το οποίο συνδυάστηκε με χωριάτικο λουκάνικο και σταφίδες, δημιουργώντας ένα πιάτο με παραδοσιακές αλλά και απρόσμενες γεύσεις, διευρύνοντας τις αντιλήψεις για τη χρήση του ζυμαρικού.

Διαδραστική εμπειρία για τους καταναλωτές

Πέρα από την παρουσίαση των προϊόντων και των συνταγών, η εκδήλωση είχε έντονο διαδραστικό χαρακτήρα. Η σεφ Ντίνα Νικολάου συνομίλησε με τους επισκέπτες, παρουσιάζοντας τεχνικές και πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία των συνταγών, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση.

Οι καταναλωτές είχαν παράλληλα τη δυνατότητα να δοκιμάσουν επί τόπου όλα τα πιάτα που παρασκευάστηκαν, αποκτώντας άμεση γευστική εμπειρία των προϊόντων της ΗΛΙΟΣ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί με δώρα και εκπλήξεις, προσθέτοντας ένα στοιχείο ψυχαγωγίας και επιβράβευσης για τους συμμετέχοντες.

Διεύρυνση χρήσεων και άμεση επαφή με τον καταναλωτή

Μέσα από τις τρεις διαφορετικές εκδοχές του κριθαριού και τις πρωτότυπες συνταγές, η εταιρεία ΗΛΙΟΣ επιχειρεί να διευρύνει τις περιστάσεις κατανάλωσης ενός παραδοσιακού προϊόντος. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το κριθαράκι ως βάση τόσο για κλασικές όσο και για περισσότερο σύγχρονες συνταγές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης κουζίνας και των καταναλωτών.

Η συνεργασία με τη Μασούτης και η παρουσία της Ντίνας Νικολάου έδωσαν στην προωθητική δράση μεγαλύτερη προβολή στο σημείο πώλησης. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τροφίμων επενδύουν όλο και περισσότερο σε ενέργειες που δημιουργούν άμεση επαφή και εμπειρία με τον καταναλωτή, ενισχύοντας την προτίμηση στα προϊόντα τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki