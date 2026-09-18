Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης Eurojackpot της 18ης Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, η οποία μοίρασε το ποσό των 59 εκατομμυρίων ευρώ. Η κλήρωση, με αριθμό 265, ανέδειξε τους τυχερούς αριθμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά κέρδη. Το Eurojackpot είναι ένα λαχείο στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot, με αριθμό 265, είναι οι εξής: 4, 25, 30, 32, 33. Επιπλέον, οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι οι 4 και 5. Το συνολικό ποσό που μοιράστηκε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας ανήλθε στα 59.000.000 ευρώ.

Η κλήρωση διεξήχθη στις 21:15 ώρα Ελλάδος, στην πόλη του Ελσίνκι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα βίντεο των κληρώσεων, καθώς αυτά είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

Η συμμετοχή της Ελλάδας και οι κατηγορίες κερδών

Το Eurojackpot αποτελεί ένα διεθνές λαχείο στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, με την Ελλάδα να έχει ενταχθεί πλέον σε αυτό το παιχνίδι τύχης. Τα κέρδη που μοιράζονται ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και, μέσω συνεχόμενων τζακ ποτ, μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν στο Eurojackpot, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Ωστόσο, στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια 13η κατηγορία κερδών, η οποία αφορά όσους παίκτες προβλέψουν σωστά δύο αριθμούς. Αυτή η πρόσθετη κατηγορία δίνει περισσότερες ευκαιρίες για μικρότερα κέρδη στους Έλληνες συμμετέχοντες.

Πώς συμπληρώνεται το δελτίο του Eurojackpot

Το δελτίο του παιχνιδιού Eurojackpot περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες καλούνται να επιλέξουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς από το 1 έως το 50. Στο δεύτερο πεδίο, πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον δύο αριθμούς από το 1 έως το 12. Για να κερδίσει κανείς το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot, απαιτούνται πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο σωστές επιλογές στο δεύτερο πεδίο.

Κάθε στήλη του δελτίου έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών, ακολουθώντας την παραπάνω δομή. Το κόστος για κάθε μία στήλη ανέρχεται στα 2,5 ευρώ. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, να κάνουν τυχαία επιλογή αριθμών, να συμμετάσχουν σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο, προσφέροντας ευελιξία στον τρόπο παιχνιδιού.

Πρόγραμμα κληρώσεων και σημεία διάθεσης δελτίων

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00. Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης, δίνοντας στους παίκτες επαρκή χρόνο για να συμπληρώσουν τις επιλογές τους.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο για τους Έλληνες παίκτες μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, το παιχνίδι είναι πλέον προσβάσιμο και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr, προσφέροντας έναν ακόμη τρόπο συμμετοχής για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader