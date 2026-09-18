Νέες εκδόσεις Renault Clio και Captur Eco-G: Οικονομία και αυτονομία στις μετακινήσεις

Η Renault εμπλουτίζει την ελληνική της γκάμα με τις νέες εκδόσεις Eco-G turbo 120 για τα μοντέλα Clio και Captur. Πρόκειται για οχήματα bi-fuel, ικανά να κινούνται τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο (LPG), παρέχοντας μια εναλλακτική πρόταση για οδηγούς που δίνουν προτεραιότητα στην οικονομία χρήσης. Οι εκδόσεις αυτές υπόσχονται χαμηλότερο κόστος μετακίνησης και τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των ανεφοδιασμών.

Εργοστασιακή λύση με αποδεδειγμένη εμπειρία

Το σύστημα διπλού καυσίμου τοποθετείται απευθείας στη γραμμή παραγωγής της Renault και έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη λειτουργία με υγραέριο. Το Renault Group διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε εφαρμογές LPG, τόσο για τη μάρκα Renault όσο και για τη Dacia, γεγονός που υπογραμμίζει την τεχνογνωσία στον τομέα.

Ως εργοστασιακή λύση, το σύστημα καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση που ισχύει και για τις υπόλοιπες εκδόσεις των Clio και Captur. Η διάταξη περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δεξαμενές, μία για τη βενζίνη και μία για το υγραέριο, με τη δεξαμενή του LPG να τοποθετείται στη θέση της ρεζέρβας. Με αυτό τον τρόπο, δεν επηρεάζεται ούτε η χωρητικότητα του βασικού ρεζερβουάρ βενζίνης ούτε ο χώρος αποσκευών του οχήματος.

Σημαντική οικονομία και μειωμένες εκπομπές

Η χρήση υγραερίου προσφέρει ένα πρακτικό πλεονέκτημα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα συχνά ταξίδια. Η Renault αναφέρει ότι η τιμή του υγραερίου μπορεί να είναι έως και 60% χαμηλότερη από αυτή της βενζίνης, επιτρέποντας τη μείωση του κόστους καυσίμου έως και στο μισό. Παράλληλα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε λειτουργία LPG μειώνονται κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τη χρήση βενζίνης.

Η πρακτικότητα του συστήματος ενισχύεται από το εκτεταμένο δίκτυο ανεφοδιασμού στην Ελλάδα, όπου λειτουργούν περισσότερα από 1.300 πρατήρια LPG. Συνεπώς, οι εκδόσεις Eco-G απευθύνονται σε οδηγούς που επιθυμούν μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο, χωρίς να χρειάζεται να προγραμματίζουν τη φόρτιση του οχήματος.

Το Renault Clio Eco-G turbo 120

Το Renault Clio Eco-G turbo 120 εφοδιάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος αποδίδει 120 ίππους και μέγιστη ροπή 200 Nm. Συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC έξι σχέσεων, ενώ περιλαμβάνει και paddles στο τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων.

Οι δεξαμενές καυσίμου έχουν χωρητικότητα 39 λίτρων για τη βενζίνη και 50 λίτρων για το LPG. Η Renault ανακοινώνει συνολική αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.450 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τις επιδόσεις, η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα. Σε λειτουργία LPG, η μέση κατανάλωση ξεκινά από 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO₂ από 106 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Με βενζίνη, η κατανάλωση ξεκινά από 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές από 122 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Το Renault Captur Eco-G turbo 120

Το Captur Eco-G turbo 120 χρησιμοποιεί επίσης τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.2 TCe άμεσου ψεκασμού. Ωστόσο, στην περίπτωση του Captur, ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η δεξαμενή του LPG έχει αυξηθεί κατά 25% και φτάνει τα 50 λίτρα, ενώ η δεξαμενή βενζίνης έχει χωρητικότητα 48 λίτρων.

Η συνολική αυτονομία του Captur Eco-G turbo 120, χάρη στις δύο δεξαμενές καυσίμου, προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες μετακίνησης, καλύπτοντας τις ανάγκες των οδηγών για μεγάλα ταξίδια με μειωμένο κόστος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta