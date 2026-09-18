Ηλιούπολη: Πλήρης απαλλαγή δημοτικών τελών για νέους γονείς με εισοδηματικά κριτήρια

Ο δήμος Ηλιούπολης στην Αττική ανακοίνωσε την απόφασή του για την πλήρη απαλλαγή ή τη μείωση των δημοτικών τελών, ένα μέτρο που αφορά νέους γονείς. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τα μέσα Οκτωβρίου του 2025, στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη των οικογενειών και στην ελάφρυνση των νοικοκυριών τους. Η δημοτική αρχή καθόρισε συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο αφορά δημότες με παιδιά έως τριών ετών.

Η απόφαση της δημοτικής αρχής

Η δημοτική αρχή της Ηλιούπολης, με επικεφαλής τον δήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο, αποφάσισε την εφαρμογή ενός σημαντικού μέτρου που αφορά την ελάφρυνση των δημοτικών τελών για νέους γονείς. Η απόφαση αυτή αντανακλά έναν σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση των νέων οικογενειών, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική βοήθεια μέσω της ελάφρυνσης των νοικοκυριών τους.

Το μέτρο προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών, ενώ για άλλες παρέχεται μείωση κατά 50%. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής που ανακουφίζει την Ηλιουπολίτικη οικογένεια, όπως έχει εξαγγελθεί.

Τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια

Η πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη αφορά νέους γονείς που είναι δημότες Ηλιούπολης και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Αυτή η πρόβλεψη καλύπτει οικογένειες που αποκτούν ή ήδη έχουν ένα ή και παραπάνω παιδιά, εφόσον η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα τρία έτη. Είναι μια στήριξη που απευθύνεται σε οικογένειες με μικρά παιδιά, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες τους.

Για τους δημότες με μεγαλύτερα εισοδήματα, η δημοτική αρχή προχώρησε στην απόφαση για μείωση των δημοτικών τελών κατά 50%. Και σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι πρέπει να είναι δημότες Ηλιούπολης και να έχουν παιδιά μέχρι τριών ετών, είτε πρόκειται για νεογέννητα είτε για παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόσφατα.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, είχε εξαγγείλει το συγκεκριμένο μέτρο, τονίζοντας τον διττό στόχο της ενίσχυσης των οικογενειών και της αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Εξασφαλίζουμε την πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών για οικογένειες με νεογέννητο παιδί για 3 χρόνια για το μέλλον των παιδιών μας, αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα που μαστίζει την κοινωνία μας και με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζουμε μία κοινωνική πολιτική που ανακουφίζει την Ηλιουπολίτικη οικογένεια προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τη δύσκολη καθημερινότητα».

Η δήλωση του κ. Ψυρρόπουλου αναδεικνύει την πρόθεση της δημοτικής αρχής να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους δημότες, επιτρέποντας στις οικογένειες να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Η ελάφρυνση των δημοτικών τελών αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον δήμο.

Ημερομηνία έναρξης και διαδικασία αίτησης

Το μέτρο της απαλλαγής ή μείωσης των δημοτικών τελών θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τα μέσα Οκτωβρίου του 2025, όπως έχει ανακοινωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι δημότες, εφόσον πληρούν τα καθορισμένα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, θα μπορούν να καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις στον δήμο Ηλιούπολης. Η διαδικασία αυτή είναι απλή και άμεση.

Με την κατάθεση της αίτησης και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, οι δικαιούχοι θα βλέπουν την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό τους. Η πλήρης απαλλαγή για οικογένειες με νεογέννητο παιδί θα ισχύει για διάστημα τριών ετών, προσφέροντας μια σταθερή περίοδο οικονομικής στήριξης.

Με πληροφορίες από: Reader