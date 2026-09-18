Το χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές: «Η αξιοπιστία είναι το κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε επίσημα, ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίστηκε ως σημαντική για την οικονομία και αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής, υπογραμμίζοντας την αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα.

Η επίσημη επιστροφή μετά από 13 χρόνια

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ύστερα από μια περίοδο 13 ετών, εντάχθηκε εκ νέου στις ανεπτυγμένες αγορές, με την επίσημη ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το σύνολο της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η επιστροφή αυτή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της μεγάλης προόδου που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η πορεία από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία που διήνυσε η χώρα μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα μεταπήδησε «από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων».

Στην ίδια αυτή πορεία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εντάσσει μια σειρά από σημαντικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, ανέφερε την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, και τώρα την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Αυτά τα βήματα αποτελούν διαφορετικούς σταθμούς της ίδιας συνολικής πορείας.

Τι σημαίνει η αναβάθμιση για την επόμενη ημέρα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον υπουργό στην επόμενη ημέρα και στις επιπτώσεις της αναβάθμισης για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η επάνοδος στις ανεπτυγμένες αγορές έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης στην οποία μπορεί να απευθυνθεί η χώρα.

Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας νέα εργαλεία ανάπτυξης.

Η αξιοπιστία ως κεφάλαιο για το επόμενο βήμα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι το «πραγματικό ζητούμενο» είναι η αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η χώρα να μετατραπεί σε κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα. Αυτό το βήμα, όπως εξήγησε, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων επενδύσεων και την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Στους στόχους συγκαταλέγονται η ύπαρξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Αυτές οι επιδιώξεις αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής για την αξιοποίηση της αναβάθμισης.

Ανεβαίνει ο πήχης για μια πιο εξωστρεφή κεφαλαιαγορά

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση του χρηματιστηρίου δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής, αλλά, αντίθετα, ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας μεγαλύτερης, βαθύτερης και πιο εξωστρεφούς κεφαλαιαγοράς.

Μια τέτοια κεφαλαιαγορά, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, θα μπορεί να χρηματοδοτεί πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της. Η αναβάθμιση θέτει τις βάσεις για μελλοντικές προοπτικές και ευκαιρίες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit