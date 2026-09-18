Πιο κοντά σε πανευρωπαϊκό «έξτρα φόρο» σε διυλιστήρια και εταιρείες ενέργειας

Η επιβολή ενός έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Αυτή η κίνηση έρχεται καθώς οι τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στόχος είναι η φορολόγηση των «ουρανοκατέβατων» κερδών που προκύπτουν από τον πόλεμο του Ιράν, με πιέσεις να ασκούνται από τη Γερμανία και άλλες χώρες κατά τη διάρκεια του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.

Οι πιέσεις για έκτακτο φόρο στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να περιορίσουν την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς το επόμενο έτος επίκεινται εκλογές σε οκτώ χώρες της ΕΕ. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ακόμα πιο επιτακτική.

Αναλυτές έχουν εκφράσει προειδοποιήσεις για τις συνέπειες μιας κατάστασης που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά σοκ που έχει γνωρίσει η Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η παρέμβαση του Γερμανού υπουργού

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει πιθανούς τρόπους φορολόγησης των κερδών των πετρελαϊκών εταιρειών. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο, την Παρασκευή, όπου ο Κλίνγκμπαϊλ χαρακτήρισε τα κέρδη αυτά ως υπερβολικά.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «Αρκετά κράτη-μέλη ζητούν εδώ και καιρό να παρουσιαστούν σχετικά μοντέλα», απαιτώντας να κατατεθούν προτάσεις έως τον επόμενο μήνα. Πρόσθεσε επίσης ότι «Οι πολίτες βλέπουν ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση, επιβάλλουν υπερβολικές χρεώσεις και αυξάνουν σημαντικά τα κέρδη τους».

Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου έχουν επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτή η άνοδος οφείλεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλεί όλο και περισσότερες οδούς εφοδιασμού.

Οι αγορές παραγώγων δείχνουν ότι οι επενδυτές δεν αναμένουν αποκλιμάκωση των τιμών στο άμεσο μέλλον. Οι τιμές στα πρατήρια έχουν ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιδεινώνοντας την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών.

Ρεκόρ τιμών σε ευρωπαϊκές χώρες

Στη Γερμανία, η μέση τιμή του ντίζελ εκτοξεύθηκε την Τετάρτη στο επίπεδο-ρεκόρ των 2,45 ευρώ το λίτρο, ενώ η βενζίνη σημείωσε νέο υψηλό στα 2,31 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ένωση αυτοκινητιστών της Ευρώπης, την ADAC.

Οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες στην Ολλανδία, όπου η βενζίνη ξεπέρασε την προηγούμενη εβδομάδα το προηγούμενο ρεκόρ και έφτασε την Τετάρτη στα 2,73 ευρώ το λίτρο, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2,78 ευρώ. Ακόμη υψηλότερα έχουν διαμορφωθεί οι τιμές της βενζίνης στη Δανία και του ντίζελ στη Φινλανδία.

Στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή της βενζίνης παραμένει πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πολλά πρατήρια της Αττικής αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι τιμές της βενζίνης είναι αυξημένες κατά 24% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της κρίσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis