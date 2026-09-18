Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Eurogroup: Επείγουσα η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για την επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθεί η πορεία προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη. Αυτό το ζήτημα, όπως τόνισε, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της ηπείρου, καθιστώντας το πιο επείγον από ποτέ. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Η ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Επισήμανε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη για την επιτάχυνση αυτής της πορείας. Η θέση αυτή διατυπώθηκε με σαφήνεια στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Eurogroup.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ελέγξει κάθε κρίση που ξεσπά εκτός των συνόρων της. Ωστόσο, μπορεί να περιορίσει την εξάρτησή της από γεγονότα που συμβαίνουν πέρα από αυτήν. Για τον λόγο αυτό, η επιτάχυνση προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία κρίνεται απαραίτητη, αποτελώντας ένα σαφές και ξεκάθαρο δίδαγμα από προηγούμενους εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Μέτρα για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας

Σχετικά με την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι εάν χρειαστούν νέα μέτρα, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες. Ο βασικός στόχος, όπως πρόσθεσε, είναι η προστασία των πολιτών όταν οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη δημοσιονομική πορεία που έχει συμφωνηθεί. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μετέφερε ένα θετικό μήνυμα σχετικά με την οικονομία της ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν στις αρχές του έτους. Η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν καλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτή η δυναμική αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του 2026. Η Ευρώπη, όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μετατρέψει αυτή την ανθεκτικότητα σε πραγματική δύναμη, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αναδύονται.

Οι πολλαπλασιαζόμενες προκλήσεις

Παρά τη θετική εικόνα της ευρωζώνης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις πολλαπλασιαζόμενες προκλήσεις. Πρώτον, το γεωπολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που έχει άμεσες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Δεύτερον, οι συνθήκες στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές γίνονται πιο περιοριστικές. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί προσοχή και σταθερότητα στη δημοσιονομική διαχείριση. Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει παρόμοιους εξωτερικούς κλυδωνισμούς στο παρελθόν, τονίζοντας την ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες.

Ενδεχόμενο έκτακτου Eurogroup

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκλησης έκτακτου Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ότι «εφόσον υπάρξει ανάγκη, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουν εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό».

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι, αν και η κατάσταση παρακολουθείται στενά, δεν υπάρχει άμεση πρόθεση για έκτακτη σύγκληση, εκτός εάν οι συνθήκες το επιβάλουν. Η προσέγγιση παραμένει προσεκτική, με έμφαση στην παρακολούθηση των εξελίξεων και την ετοιμότητα για αντίδραση σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki