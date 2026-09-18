Κυριάκος Πιερρακάκης: Διττό μήνυμα για επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις της Ευρώπης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έστειλε ένα διττό μήνυμα από το Δουβλίνο, όπου συμμετείχε στις συνεδριάσεις της ευρωομάδας. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη για επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές, καθώς και για ταχύτητα στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. Στην ατζέντα των συζητήσεων βρέθηκαν οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και το ζήτημα της παραγωγικότητας.

Οι εργασίες του Eurogroup στο Δουβλίνο

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στο Δουβλίνο για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN. Στην προσέλευσή του, απέδωσε ιδιαίτερο φόρο τιμής στον προκάτοχό του, Πασκάλ Ντόναχιου, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στο Eurogroup.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι η ατζέντα των συνεδριάσεων περιλαμβάνει δύο βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τους υπουργούς οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης.

Αποτίμηση οικονομικών εξελίξεων και πιέσεις στις αγορές

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα αφορά την αποτίμηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε την ύπαρξη πιέσεων στις αγορές ενέργειας, καθώς και στις τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί ο αντίκτυπος αυτών των πιέσεων στις οικονομίες των κρατών μελών, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό του αντίκτυπου, καθώς και το πώς μπορούν να συντονιστούν περαιτέρω οι ενέργειες των χωρών.

Το χάσμα παραγωγικότητας Ευρώπης – ΗΠΑ

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που απασχολεί την ευρωομάδα είναι η παραγωγικότητα. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι, δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι, παραμένει σε σημαντικό βαθμό η ανάγκη να περάσει η Ευρώπη από τη διάγνωση στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει ένα σαφές χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το χάσμα πρέπει να κλείσει, προκειμένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις.

Προτάσεις του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση των επιδόσεων

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την παραγωγικότητα, προσκλήθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, να συμμετάσχει στο Eurogroup. Σκοπός της πρόσκλησης είναι η συζήτηση των προτάσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την Ευρώπη.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της Ευρώπης στον τομέα της παραγωγικότητας, ένα κρίσιμο ζήτημα για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Η ανθεκτικότητα ως αναγκαία προϋπόθεση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια με τη λέξη «ανθεκτικότητα». Υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα είναι υπαρξιακής σημασίας, προσθέτοντας ότι η χώρα του αναγκάστηκε να το μάθει αυτό με τον δύσκολο τρόπο.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί από μόνη της στρατηγική ανάπτυξης. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αξιοποιήσει η Ευρώπη πλήρως τις οικονομικές της δυνατότητες, αλλά δεν είναι επαρκής προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της.

Κατέληξε επαναλαμβάνοντας το διττό μήνυμα της ημέρας: επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές, και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit