Ο τριπλός ενεργειακός εφιάλτης πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τα ελληνικά νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται εκ νέου αντιμέτωπα με ασφυκτικές πιέσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση επανέρχεται με ένταση στην εγχώρια αγορά. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρατηρούνται τάσεις αποκλιμάκωσης στις τιμές ενέργειας λόγω της σταθεροποίησης των διεθνών δικτύων, η Ελλάδα ακολουθεί μια αντίθετη πορεία. Αυτό το νέο κύμα ακρίβειας στα υγρά καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα συμπαρασύρει το συνολικό κόστος διαβίωσης, πυροδοτώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος

Στο μέτωπο του ηλεκτρικού ρεύματος, οι συνεχείς αυξήσεις της χονδρικής τιμής μετακυλίονται άμεσα στους τελικούς καταναλωτές, χωρίς να υπάρχει απορρόφηση. Οι χρεώσεις του Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν μια νέα και βαρύτατη επιβάρυνση στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες επιδοτήσεις της πολιτείας θεωρούνται «σταγόνα στον ωκεανό» και δεν επαρκούν για να ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας. Η εγχώρια αγορά παραμένει αισθητά ακριβότερη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αναδεικνύει τις δομικές στρεβλώσεις του ελληνικού ενεργειακού μοντέλου. Οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος κινούνται σταθερά πάνω από το όριο των 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ανησυχία για την αμόλυβδη βενζίνη

Η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί πραγματική απόγνωση στους οδηγούς σε όλη τη χώρα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτινάσσεται καθημερινά, δημιουργώντας επιπλέον βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, διακινούνται ήδη σενάρια για ακόμη πιο ακραίες τιμές. Εάν το ράλι στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου διατηρηθεί, οι τιμές της αμόλυβδης ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 2,50 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των περιοχών αυτών.

Εφιαλτικές προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο ορίζοντας του φθινοπώρου και του χειμώνα διαγράφεται εξίσου εφιαλτικός όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ενόψει της επίσημης πρεμιέρας διάθεσης, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου, οι πρώτες εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης τοποθετείται τουλάχιστον στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μάλιστα, δεν αποκλείεται η τιμή να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 2,00 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι για ένα τυπικό γέμισμα δεξαμενής 1.000 λίτρων, μια οικογένεια θα κληθεί να καταβάλει ένα ποσό που κυμαίνεται από 1.900 έως και 2.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό μεταφράζεται σε μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με την τιμή της αντίστοιχης περσινής περιόδου, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 1,10 και 1,13 ευρώ ανά λίτρο. Η διαφορά αυτή αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Επικείμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις

Απέναντι σε αυτό το ασφυκτικό ενεργειακό περιβάλλον, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναμένονται να ανακοινωθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Υπό το βάρος των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί, οι παρεμβάσεις αυτές επισπεύδονται και λαμβάνουν πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται μια διπλή παρέμβαση. Αφενός, προβλέπεται η οριζόντια αύξηση των ποσών που χορηγούνται στο επίδομα θέρμανσης, με στόχο να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά. Αφετέρου, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον μηχανισμό συγκρ, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki