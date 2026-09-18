Πιερρακάκης: Ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος λειτουργεί ως στρατηγικός φόρος

Σε μια δραματική έκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση επιτάχυνση των οικονομικών και τραπεζικών μεταρρυθμίσεων προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας από το βήμα του Eurofi Financial Forum στο Δουβλίνο, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια καθοριστική στιγμή. Τόνισε πως ο διεθνής ανταγωνισμός και η τεχνολογία «δεν περιμένουν», ζητώντας πολιτική βούληση για να σπάσουν τα εθνικά στεγανά.

Η ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις

Ο Πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό οικονομικό και τραπεζικό σύστημα. Η έκκληση του κ. Πιερρακάκη εστιάζει στην επίτευξη προόδου σε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ο ίδιος περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως καθοριστική, τονίζοντας ότι η αδράνεια μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την οικονομική πορεία της ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κάλεσε τα κράτη-μέλη να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση. Στόχος είναι η υπέρβαση των εθνικών στεγανών, τα οποία, όπως επεσήμανε, εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ταχύτητα των εξελίξεων στον διεθνή ανταγωνισμό και την τεχνολογία απαιτεί άμεσες και συντονισμένες ενέργειες.

Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και οι επενδυτικές προκλήσεις

Ο κ. Πιερρακάκης σκιαγράφησε με μελανά χρώματα την υφιστάμενη κατάσταση της γηραιάς ηπείρου, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την έκθεση Ντράγκι, οι ετήσιες επενδυτικές ανάγκες σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η πράσινη μετάβαση ανέρχονται στο θηριώδες ποσό των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Δεδομένου ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί των κρατών-μελών αδυνατούν να καλύψουν αυτό το τεράστιο επενδυτικό κενό, ο Πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε επιτακτική την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτές οι ενέργειες κρίνονται απαραίτητες για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Ο κατακερματισμός του τραπεζικού συστήματος ως «στρατηγικός φόρος»

Ο Υπουργός Οικονομικών χρησιμοποίησε τη φράση «Ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος λειτουργεί πλέον ως έναν στρατηγικός φόρος στην κλίμακα, στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη» για να περιγράψει την κατάσταση. Παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Συγκεκριμένα, μόλις το 16% του εταιρικού δανεισμού στη ζώνη του ευρώ πραγματοποιείται διασυνοριακά. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η άρση των διασυνοριακών περιορισμών θα μπορούσε να απελευθερώσει 230 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρευστότητα. Παράλληλα, το κόστος συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις αγγίζει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το τεχνολογικό χάσμα και ο ρόλος των τραπεζών

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε μια σύγκριση με τις αμερικανικές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι αναλογικά με το ενεργητικό τους, επενδύουν στην τεχνολογία πάνω από δυόμισι φορές περισσότερο από τις ευρωπαϊκές. Αυτή η διαφορά διευρύνει επικίνδυνα το χάσμα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστώντας την Ευρώπη λιγότερο ανταγωνιστική στον ψηφιακό τομέα.

Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τόσο παγκόσμιους τραπεζικούς πρωταθλητές όσο και ισχυρές περιφερειακές τράπεζες, οι οποίες θα στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο τύπων ιδρυμάτων κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας και την προώθηση της καινοτομίας.

Υπέρβαση εθνικών ανησυχιών για το κοινό όφελος

Καλώντας τους ομολόγους του να ξεπεράσουν τις εθνικές ανησυχίες, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εάν ο καθένας προστατεύει κάθε εθνική δικλείδα ασφαλείας, συλλογικά αποδυναμώνουμε την Ευρώπη. Κανείς δεν θα πάρει όλα όσα θέλει, αλλά καθένας πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω για το κοινό όφελος». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για συμβιβασμούς και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Καταλήγοντας, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αλλά την ίδια την ανάπτυξη και το μέλλον της νέας γενιάς. Δεσμεύτηκε ότι το Eurogroup θα ασκήσει πίεση για την ταχεία επίτευξη μιας ισορροπημένης και δίκαιης συμβιβαστικής λύσης, η οποία θα ωφελήσει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki