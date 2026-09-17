Ανοίγουν τον Οκτώβριο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο προσφέρει ενίσχυση έως και 10.000 ευρώ σε οικογένειες που επιθυμούν να ζήσουν σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Η υπουργός, κ. Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον Ant1, τόνισε την ανάγκη συνδυασμού οικονομικών κινήτρων, υπηρεσιών και υποδομών για τη στήριξη των περιοχών αυτών.

Ενίσχυση ακριτικών περιοχών και το πρόγραμμα μετεγκατάστασης

Ειδικότερα για το Καστελλόριζο, προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία αφορά δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέες υπηρεσίες, όπως βρεφονηπιακός σταθμός και σχολείο, ενώ θα δοθούν πρόσθετα κίνητρα για ειδικότητες που θεωρούνται κρίσιμες, όπως οι γιατροί.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, το οποίο ξεκίνησε από τον Έβρο και επεκτείνεται σε νέες περιοχές. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, στο πρόγραμμα εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ, θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο δουλεύτηκε σε συνεργασία με τους δημάρχους, επεκτείνεται χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Στόχος είναι η στήριξη ανθρώπων και οικογενειών που επιθυμούν να ζήσουν στην ακριτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και όσων ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Όπως επεσήμανε, η αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος απαιτεί κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Παρεμβάσεις για την προσχολική φροντίδα

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τονίζοντας τα συντονισμένα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 για την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη voucher έχει φτάσει πλέον τις 37.000 ευρώ.

Επιπλέον, αυξήθηκε η αξία των vouchers και χρηματοδοτούνται νέες θέσεις για βρέφη. Αυτό έχει ως στόχο να μπορούν περισσότερες οικογένειες να βρουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό ή, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για βρέφη έως 2,5 ετών, να καλύψουν το κενό μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Σχετικά με το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρώο έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον νταντάδες. Οι νταντάδες που περιλαμβάνονται στο Μητρώο πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, πληρούν προϋποθέσεις σωματικής και ψυχικής υγείας, και έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ, καθώς και ειδικό σεμινάριο του Υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς διασφαλίζουν περισσότερα εχέγγυα ασφάλειας για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr