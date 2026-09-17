Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ονομαστικός χορηγός στην AUTO ATHINA 2026

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ανακοίνωσε την ενεργό της συμμετοχή ως ονομαστικός χορηγός στην έκθεση AUTO ATHINA 2026. Η παρουσία της εταιρείας στη διοργάνωση συνδέεται με ένα ουσιαστικό μήνυμα, το οποίο εστιάζει στην πρόληψη, την υπεύθυνη συμπεριφορά και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, γνωστή για τα πρωτοποριακά της προγράμματα ασφάλισης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών στην ελληνική αγορά.

Η χορηγία στην AUTO ATHINA 2026

Η συμμετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στην AUTO ATHINA 2026 ως ονομαστικός χορηγός σηματοδοτεί τη δέσμευσή της σε αρχές που ξεπερνούν την απλή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης στάσης. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Η διοργάνωση, η οποία θα φέρει την ονομασία AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, αποκτά έτσι έναν ευρύτερο συμβολισμό: η ασφάλιση δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση μιας ζημιάς, αλλά αφορά πρωτίστως την πρόληψη, την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή των ανθρώπων.

Μακρά πορεία στην ελληνική αγορά

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διαθέτει μια συνεχή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που ξεπερνά τα 56 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς πορείας, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια βαθιά γνώση των αναγκών του Έλληνα ασφαλισμένου. Αυτή η γνώση αποτελεί θεμέλιο για την παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών ασφαλιστικών λύσεων.

Παράλληλα με την εγχώρια εμπειρία, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αξιοποιεί σημαντική διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία. Η συνδυασμένη αυτή προσέγγιση της επιτρέπει να προσφέρει πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών της.

Διεθνής τεχνογνωσία και συνεργασίες

Ένας καθοριστικός παράγοντας στην πορεία της εταιρείας είναι οι μακροχρόνιες συνεργασίες της με μετόχους και αντασφαλιστικούς οργανισμούς διεθνούς κύρους. Αυτές οι συνεργασίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της αξιοπιστίας της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στην αγορά.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί μετοχική σχέση από το 1972 με τον ελβετικό Όμιλο Baloise. Ο Όμιλος Baloise, μετά τη συγχώνευσή του με τον Όμιλο Helvetia, αποτελεί πλέον μέρος ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Αυτή η σύνδεση παρέχει στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ πρόσβαση σε εκτεταμένη διεθνή τεχνογνωσία και πόρους.

Πανελλαδική παρουσία και Διοίκηση

Η διεθνής τεχνογνωσία που διαθέτει η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ συνδυάζεται με μια σταθερή ελληνική Διοίκηση. Η Διοίκηση της εταιρείας στελεχώνεται από έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστές, οι οποίοι διαθέτουν βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της.

Παράλληλα, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διατηρεί ισχυρή πανελλαδική παρουσία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου υποκαταστημάτων, καθώς και ενός οργανωμένου δικτύου επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εξασφαλίζοντας την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε όλη τη χώρα.

Ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προγραμμάτων

Με τα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης που προσφέρει, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας και επιχειρήσεων. Επίσης, παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις για σκάφη αναψυχής, αστικές ευθύνες και μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Εκτός από τις παραπάνω καλύψεις, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στους τομείς της ασφάλισης ζωής και υγείας. Παράλληλα με την εμπορική της δραστηριότητα, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αναπτύσσει σταθερά δράσεις κοινωνικής προσφοράς, επιδεικνύοντας την ευαισθησία της σε θέματα που αφορούν την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta