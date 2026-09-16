Η ΑΑΔΕ πιέζει μεγαλοοφειλέτες με πλειστηριασμούς ακινήτων για ένταξη στις 72 δόσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών, με 56 ακίνητα να βγαίνουν στο «σφυρί», σε μια προσπάθεια να πιέσει τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου. Στόχος είναι η ένταξή τους στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες έχουν περιθώριο να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Η πίεση προς τους μεγαλοοφειλέτες

Το νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ, το οποίο περιλαμβάνει 56 μικρά και μεγάλα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κάνει πρεμιέρα σήμερα. Αυτό το πρόγραμμα εξελίσσεται σε έναν σημαντικό μοχλό πίεσης προς τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, με σκοπό να τους οδηγήσει στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Η προσθήκη και άλλων ακινήτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου στη λίστα των πλειστηριασμών αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τη Φορολογική Διοίκηση. Ουσιαστικά, οι οφειλέτες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ένταξης στη ρύθμιση ή της αντιμετώπισης των συνεπειών των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών. Το περιθώριο για αυτή την επιλογή, μέσω της υποβολής αίτησης στην ΑΑΔΕ, εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Για να μπορέσει ένας οφειλέτης να εντάξει τις παλιές του εκκρεμότητες με την Εφορία, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι να έχει τακτοποιήσει προηγουμένως όλες τις οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα, νεότερα χρέη πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί πλήρως είτε να έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Η τήρηση αυτής της προϋπόθεσης είναι απαραίτητη για την επιτυχή υποβολή αίτησης και την ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, προσφέροντας μια διέξοδο για την τακτοποίηση των παλαιότερων οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Οι σημερινοί ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Το σημερινό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει επτά ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων. Αυτοί οι πλειστηριασμοί αποτελούν μέρος της ευρύτερης διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης που εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση και το ύψος των οφειλών, τη δέσμευση, την κατάσχεση και, εν τέλει, τον πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Με αυτό τον τρόπο, η ΑΑΔΕ επιδιώκει την είσπραξη των οφειλομένων, ασκώντας παράλληλα πίεση για την αξιοποίηση των διαθέσιμων ρυθμίσεων.

Τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Στη λίστα των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται, κυριαρχούν ιδιοκτησίες που βρίσκονται στη Μύκονο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται ακίνητα στο Λειβάδι, με έκταση 2.873,98 τ.μ., καθώς και στο Καλό Λειβάδι, με έκταση 5.852,98 τ.μ. Οι τιμές πρώτης προσφοράς για αυτά τα ακίνητα κυμαίνονται από 59.000 έως 553.000 ευρώ.

Επίσης, στα Βουνάκια Μυκόνου, εκπλειστηριάζεται ένας περιμανδρωμένος αγρός συνολικής έκτασης 4.400,40 τ.μ., με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στα 370.000 ευρώ. Πέρα από τα νησιωτικά ακίνητα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ιδιοκτησίες στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στον Νέο Κόσμο, βγαίνει σε πλειστηριασμό ένα οικόπεδο στο οποίο υπάρχει ένα πολυώροφο κτίριο, με την τιμή εκκίνησης να ανέρχεται στο 1,247 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, στη Μαγούλα, εκπλειστηριάζεται μία μεζονέτα 167 τ.μ., η οποία βρίσκεται εντός οικοπέδου 478 τ.μ., με την τιμή πρώτης προσφοράς να είναι 433.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Enikos