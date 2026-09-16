ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι για την αποφυγή παραγραφών υποθέσεων

Αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να ολοκληρώσει τους ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις που βρίσκονται κοντά στην παραγραφή. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του τρέχοντος έτους, γεγονός που θα σήμαινε ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου, το Δημόσιο θα έχανε οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει τους αντίστοιχους φόρους και πρόστιμα. Για τον λόγο αυτό, οι διαδικασίες ελέγχου μπαίνουν πλέον σε φάση επιτάχυνσης.

Επιτάχυνση των ελέγχων και προθεσμίες

Στο πλαίσιο αυτής της επιτάχυνσης, τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι κατά τόπους ΔΟΥ έχουν λάβει συγκεκριμένη προθεσμία. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καλούνται να καταρτίσουν τις λίστες με τις υποθέσεις που χρήζουν άμεσης εξέτασης. Αυτή η διαδικασία κρίνεται απαραίτητη, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα πριν ξεκινήσει η τελική αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή των υποθέσεων αυτών στο τέλος του χρόνου.

Δεν προβλέπεται, ωστόσο, να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι με τον ίδιο τρόπο. Από τις λίστες που θα υποβληθούν στη διοίκηση της ΑΑΔΕ, θα επιλεγούν εκείνες οι υποθέσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον και ταυτόχρονα τον υψηλότερο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Κριτήρια επιλογής υποθέσεων

Για την επιλογή των υποθέσεων που θα τεθούν σε προτεραιότητα, η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των φορολογουμένων, η συνέπεια που έχουν επιδείξει στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς και η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, η Αρχή επιδιώκει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η ανάλωση πόρων σε υποθέσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ελεγκτικών μηχανισμών.

Υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020 στο επίκεντρο

Ένα σημαντικό μέρος του ελεγκτικού βάρους πέφτει στις υποθέσεις που αφορούν το φορολογικό έτος 2020. Αυτό ισχύει τόσο για τον φόρο εισοδήματος όσο και για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ειδικά για περιπτώσεις όπου είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμες δηλώσεις ή εκπρόθεσμες δηλώσεις έως το τέλος του 2024. Για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η γενική αρχή που ισχύει είναι η πενταετής παραγραφή.

Αυτό σημαίνει ότι εάν η ΑΑΔΕ δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και να κοινοποιήσει εγκαίρως τις σχετικές πράξεις καταλογισμού, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το Δημόσιο θα χάσει οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει τους φόρους και τα πρόστιμα που ενδεχομένως να προκύψουν από αυτούς τους ελέγχους.

Τριετής παραγραφή για ηλεκτρονική τιμολόγηση

Παράλληλα με τις παλαιότερες υποθέσεις, στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ βρίσκονται και πολύ νεότερες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της πλατφόρμας myDATA. Για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, ισχύει μια ιδιαιτερότητα ως προς τον χρόνο παραγραφής, καθώς εφαρμόζεται τριετής παραγραφή αντί της γενικής πενταετίας.

Ως εκ τούτου, υποθέσεις που ανήκουν στο φορολογικό έτος 2022 μπορούν να παραγραφούν ακόμη και στο τέλος του 2026. Αυτή η διαφοροποίηση αποτελεί μία από τις ιδιαιτερότητες του φετινού κύκλου ελέγχων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αν και παρέχει στην ΑΑΔΕ πολύ περισσότερα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές των επιχειρήσεων, συνοδεύεται ταυτόχρονα από ένα μικρότερο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου.

Παλαιότεροι φάκελοι υπό εξέταση

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις λίστες των υποθέσεων προς έλεγχο δεν περιλαμβάνονται αποκλειστικά περιπτώσεις της τελευταίας πενταετίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παραμένουν ανοικτοί και πολύ παλαιότεροι φάκελοι, οι οποίοι επίσης χρήζουν εξέτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Με πληροφορίες από: Newsit