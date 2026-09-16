Η Moda Bagno επενδύει 3,9 εκατ. ευρώ στην Estia και ανοίγει στον τουρισμό

Σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση προχωρά η Moda Bagno, διευρύνοντας το αποτύπωμά της πέρα από την παραδοσιακή της δραστηριότητα στον χώρο του design και της επίπλωσης. Η εταιρεία επενδύει 3,925 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 75% της Estia JJC Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων, σηματοδοτώντας μια δυναμική είσοδο στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης.

Η συμφωνία και το ιστορικό ακίνητο

Η συμφωνία υπεγράφη στις 15 Σεπτεμβρίου με τους υφιστάμενους μετόχους της Estia, Cyril-Lucien-Alexandre Bernard και Skopos SAS, συμφερόντων Jamil Cherkaoui. Μέσω αυτής της κίνησης, η N. Βαρβέρης-Moda Bagno αποκτά το 75% της Estia JJC, συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Παράλληλα με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου, η Moda Bagno εξασφαλίζει το δικαίωμα να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Estia. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας βρίσκεται ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και εμπορική σημασία, καθώς η Estia έχει στην ιδιοκτησία της το κτίριο που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την εφημερίδα «Εστία», δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αξιοποίησή του σε μια διαφορετική επιχειρηματική κατεύθυνση.

Στροφή στον τουρισμό και την εστίαση

Η συναλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση σε ακίνητο, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Moda Bagno για επέκταση και ενδυνάμωση της παρουσίας της στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης. Η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας αναζητεί πλέον νέες πηγές ανάπτυξης πέρα από το παραδοσιακό εμπορικό της αντικείμενο, επιχειρώντας να αποκτήσει μεγαλύτερη έκθεση σε κλάδους που συνδέονται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη και το real estate.

Οι αγορές του τουρισμού και της εστίασης συγκεντρώνουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην πρωτεύουσα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για την αξιοποίηση παλαιότερων και ιστορικών ακινήτων, καθιστώντας τους συγκεκριμένους τομείς ιδιαίτερα ελκυστικούς για επενδύσεις.

Αξιοποίηση της εμπειρίας του ομίλου

Για τη Moda Bagno, η νέα αυτή επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της βασικής δραστηριότητας του ομίλου. Η εταιρεία διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο της επίπλωσης, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του εξοπλισμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με διεθνή brands.

Το πέρασμα σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό και την εστίαση δημιουργεί επομένως σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης της υφιστάμενης τεχνογνωσίας της. Η εμπειρία της Moda Bagno στον σχεδιασμό και την επίπλωση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού μοντέλου, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στα νέα της εγχειρήματα.

Η Αθήνα ως επενδυτικός πόλος

Η χρονική συγκυρία της επένδυσης αυτής δεν είναι τυχαία. Η Αθήνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων και επενδυτών. Ξενοδοχειακοί όμιλοι, επενδυτικά funds και εταιρείες ακινήτων αναζητούν ενεργά κτίρια που μπορούν να αποκτήσουν νέα χρήση, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού.

Αυτή η τάση στην αγορά ακινήτων της Αθήνας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τουριστική κίνηση, δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις σε ακίνητα με δυνατότητα μετατροπής σε τουριστικές μονάδες ή χώρους εστίασης. Η κίνηση της Moda Bagno εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki