Η κυβέρνηση συζητά την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας

Η κυβέρνηση φέρεται να συζητά σχέδιο για την ουσιαστική κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, με εξαίρεση την καταβολή του για μόλις δύο μήνες. Αυτή η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για προεκλογική γκάφα ή αποτελεί μέρος μιας «κρυφής ατζέντας» για την επόμενη ημέρα. Το σχέδιο αυτό, αν εφαρμοστεί, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο στήριξης των ανέργων.

Οι συζητήσεις για το επίδομα ανεργίας

Η πρόταση για την ουσιαστική κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, πέραν μιας εξαίρεσης δύο μηνών κατά την οποία θα καταβάλλεται, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων που φέρεται να διεξάγει η κυβέρνηση. Το εν λόγω σχέδιο έχει προκαλέσει προβληματισμό και έχει τεθεί το ερώτημα αν αποτελεί μια προεκλογική γκάφα ή αν εντάσσεται σε μια «κρυφή ατζέντα» που προορίζεται για την περίοδο μετά τις εκλογές.

Η συζήτηση γύρω από αυτό το ενδεχόμενο έχει λάβει διαστάσεις, με τις επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης να αναμένονται να είναι σημαντικές για την αγορά εργασίας και τους ανέργους.

Οι θέσεις κυβερνητικών στελεχών

Την «προσωπική άποψη» του κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ενστερνίστηκαν, στον έναν ή τον άλλο βαθμό, και άλλα σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης, καθώς και ο βουλευτής Α’ Αττικής, Μάκης Βορίδης.

Αυτός ο συντονισμός μεταξύ των «βαρώνων της δεξιάς» θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός και όχι αμελητέος. Εάν δεν πρόκειται για μια «κρυφή ατζέντα», τότε εκτιμάται ότι αποτελεί έκφραση «ανομολόγητων πόθων» που δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστούν κατά τα πρώτα επτά χρόνια της διακυβέρνησης.

Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και το εργατικό κόστος

Η πιθανή κατάργηση του επιδόματος ανεργίας εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση που χαρακτηρίζεται ως κοντόθωρη, βαλκανικού τύπου και νεοφιλελεύθερη. Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η μείωση του συνολικού εργατικού κόστους στη χώρα.

Πρόκειται για μια κίνηση που θεωρείται επιτακτική για το εγχώριο επιχειρείν, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν προχωρούν σε επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, το κράτος εμφανίζεται αδηφάγο όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναζητούν προσωπικό με απολυτήριο Λυκείου και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη στελέχωση των εταιρειών τους.

Η αγορά εργασίας και οι προσφερόμενες θέσεις

Στο πλαίσιο της αναζήτησης προσωπικού, παρατηρείται ότι μόλις το 14% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας μέσω της ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ αφορούν σε πτυχιούχους. Αυτό το στοιχείο προκύπτει από τα δεδομένα του οργανισμού για τον Ιούλιο του 2026, υποδεικνύοντας μια συγκεκριμένη τάση στην αγορά εργασίας.

Η βίαιη διακοπή του επιδόματος ανεργίας προτείνεται, μεταξύ άλλων, με στόχο την ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Η λογική πίσω από αυτή την πρόταση είναι ότι, χωρίς το γλίσχρο επίδομα της ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ, οι άνεργοι δεν θα έχουν το περιθώριο χρόνου να αναζητήσουν μια καλύτερη εργασία με πλήρη δικαιώματα, οδηγούμενοι έτσι σε οποιαδήποτε μορφή ετεροαπασχόλησης.

Επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και τη στεγαστική κρίση

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που αποτελεί μέρος του μη μισθολογικού κόστους, επηρέασε και τις εισφορές υπέρ της Εργατικής Κατοικίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σήμερα επαρκείς πόροι για τη χρηματοδότηση δημόσιων παρεμβάσεων που θα αντιμετώπιζαν τη στεγαστική κρίση.

Συγκεκριμένα, η έλλειψη πόρων εμποδίζει δράσεις όπως η αγορά οικοπέδων, η ανέγερση κοινωνικών κατοικιών και η επιδότηση στεγαστικών δανείων. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη διακοπή του επιδόματος ανεργίας συνδέεται και με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, καθώς, εάν δεν καταβάλλεται επίδομα, δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται η εργασία με μη ανταποδοτικές εισφορές.

Η φανερή και η «κρυφή ατζέντα»

Ενώ η φανερή ατζέντα της κυβέρνησης περιλαμβάνει την υπερφορολόγηση των μισθών, χωρίς συζήτηση για μείωση του φορολογικού ή μη μισθολογικού κόστους μέσω της τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, υπάρχει και μια «κρυφή ατζέντα». Ο φόρος ανέρχεται στο 20% σε κάθε αναπροσαρμογή επί του βασικού μισθού των 770 ευρώ καθαρά.

Ο στόχος αυτής της «κρυφής ατζέντας» είναι η μείωση του συνολικού κόστους, κάτι που συνδέεται άμεσα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο επίδομα ανεργίας και τις ευρύτερες οικονομικές πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis