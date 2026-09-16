«Συστημικός κίνδυνος» από υπερδανεισμό ομίλων: Η φημολογία και η προειδοποίηση του ΔΝΤ

Έντονη φημολογία αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες στην επιχειρηματική και χρηματιστηριακή αγορά, σχετικά με επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υπερδανεισμού. Η πιθανή αποτυχία τους, σύμφωνα με τις συζητήσεις, θα μπορούσε να δημιουργήσει «συστημικό κίνδυνο» για τις τράπεζες. Παράλληλα, μια επίσημη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον περασμένο Μάιο, αναφέρεται ρητά σε δέκα μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με επικίνδυνη δανειακή εξάρτηση.

Η φημολογία στην αγορά και οι πρώτες αναφορές

Στην επιχειρηματική και χρηματιστηριακή αγορά κυκλοφορεί έντονη φημολογία τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υπερδανεισμού. Η πιθανή αποτυχία τους, σύμφωνα με τις φήμες, θα μπορούσε να δημιουργήσει «συστημικό κίνδυνο» για τις τράπεζες. Η αρχή αυτής της φημολογίας έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, μέσω της ραδιοφωνικής του εκπομπής στον Real FM, έκανε λόγο για ενημέρωση από τον SSM.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηνικολάου ανέφερε ότι ο SSM ενημέρωσε τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για έναν συγκεκριμένο μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο. Αυτός ο όμιλος φέρεται να είναι δανεισμένος από τις τράπεζες με χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τη συνολική αξία της κεφαλαιοποίησής του. Παράλληλα, χθεσινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Bankingnews έβαλε στη «φωτογραφία» τον όμιλο της ΤΕΡΝΑ, αναφέροντας ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει συνάψει δάνεια ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι ο όμιλος, καθώς και ο επικεφαλής του και βασικός μέτοχος, Γιώργος Περιστέρης, έχουν βεβαρημένο παρελθόν υπερδανεισμού.

Η απουσία επίσημης διάψευσης

Παρά την κυρίαρχη φημολογία στον επιχειρηματικό κόσμο, η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, παρατηρείται ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε καμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε επίσημη διάψευση των αναφορών αυτών.

Η έλλειψη επίσημης τοποθέτησης από τους αρμόδιους φορείς διατηρεί το κλίμα αβεβαιότητας και εντείνει τις συζητήσεις γύρω από το ζήτημα του υπερδανεισμού μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων και τον ενδεχόμενο αντίκτυπό του στο τραπεζικό σύστημα.

Η έκθεση του ΔΝΤ και οι δέκα όμιλοι

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το iEidiseis.gr αναφέρθηκε το Σάββατο σε μια επίσημη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Η έκθεση αυτή, η οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον περασμένο Μάιο, φέρει τον τίτλο «Greece – Financial System Stability Assessment».

Στην παράγραφο 29 της εν λόγω έκθεσης, το ΔΝΤ αναφέρεται ρητά και με προειδοποιητικό τόνο σε δέκα μεγάλους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτοί οι όμιλοι χαρακτηρίζονται από επικίνδυνη δανειακή εξάρτηση από τις τράπεζες, γεγονός που υπογραμμίζει την ανησυχία του Ταμείου για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα

Το ΔΝΤ προχωρά μάλιστα σε μια σαφή προειδοποίηση, τονίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «εάν ο πόλεμος προκαλούσε ταυτόχρονα χρηματοοικονομικές δυσχέρειες σε περισσότερες από μία από αυτές τις επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να ασκηθούν σημαντικές πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα».

Η ανάλυση ευαισθησίας που περιλαμβάνεται στην έκθεση του ΔΝΤ καταδεικνύει έναν σημαντικό κίνδυνο συγκέντρωσης. Αυτός ο κίνδυνος πηγάζει από τα ανοίγματα των τραπεζών έναντι εγχώριων επιχειρήσεων. Τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των συστημικών τραπεζών είναι υψηλά, φτάνοντας περίπου το 200% του κεφαλαίου κατηγορίας 1 (Tier 1) σε ακαθάριστους όρους και το 122,3% μετά την εφαρμογή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Mitigation – CRM).

Με πληροφορίες από: Ieidiseis