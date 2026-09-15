Η κλήρωση του Eurojackpot της 15ης Σεπτεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί και τα 48 εκατομμύρια ευρώ

Η σημερινή κλήρωση του Eurojackpot, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μοίρασε το ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα, στην κλήρωση με αριθμό 264, είναι οι 5, 6, 10, 27, 42, καθώς και οι αριθμοί Eurojackpot 1 και 8. Το δημοφιλές λαχείο προσελκύει το ενδιαφέρον παικτών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot, με αριθμό 264, είναι οι 5, 6, 10, 27 και 42. Επιπλέον, οι δύο αριθμοί Eurojackpot που αναδείχθηκαν είναι το 1 και το 8. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές που θα μοιραστούν το μεγάλο ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό των 48.000.000 ευρώ αφορά τους νικητές της πρώτης κατηγορίας του παιχνιδιού. Τα κέρδη στο Eurojackpot ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατομμύρια ευρώ, μέσω συνεχόμενων τζακ ποτ.

Πότε και πού διεξάγεται η κλήρωση

Η σημερινή κλήρωση του Eurojackpot διεξήχθη στις 21:15 ώρα Ελλάδος. Η διαδικασία της κλήρωσης πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Ελσίνκι.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00. Οι ενδιαφερόμενοι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δελτία τους μέχρι τις 19:00 την ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, τα βίντεο των κληρώσεων είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube. Επίσης, μπορεί κανείς να δει τις κληρώσεις σε μαγνητοσκόπηση στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

Το Eurojackpot στην Ελλάδα και οι κατηγορίες κερδών

Στο παιχνίδι του Eurojackpot συμμετέχουν συνολικά 19 χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία από αυτές τις χώρες, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του λαχείου.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών για τους παίκτες. Ωστόσο, στην Ελλάδα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μία 13η κατηγορία κερδών. Αυτή η επιπλέον κατηγορία δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να κερδίσουν προβλέποντας σωστά δύο αριθμούς.

Το εύρος των κερδών στο Eurojackpot είναι σημαντικό, καθώς τα ποσά ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας των συνεχόμενων τζακ ποτ, που αυξάνουν το διαθέσιμο ποσό σε κάθε κλήρωση.

Πώς παίζεται το Eurojackpot

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει δύο βασικά πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Για να κερδίσει κανείς το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να κάνει πέντε σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει αριθμούς από το 1 έως το 50. Επιπλέον, πρέπει να βρει δύο αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, όπου οι αριθμοί κυμαίνονται από το 1 έως το 12.

Κάθε στήλη του δελτίου απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε αριθμών από το πρώτο πεδίο και τουλάχιστον δύο αριθμών από το δεύτερο πεδίο. Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες για συμμετοχή.

Το κόστος για κάθε στήλη ανέρχεται στα 2,5 ευρώ. Οι παίκτες έχουν επίσης διάφορες επιλογές συμπλήρωσης, όπως η επιλογή πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, η τυχαία επιλογή αριθμών, η συμμετοχή σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και η δυνατότητα κατάθεσης ομαδικού δελτίου.

Διαθεσιμότητα και πρόσβαση στο παιχνίδι

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους παίκτες. Η δυνατότητα συμμετοχής στο παιχνίδι έχει διευρυνθεί, καθώς πλέον είναι διαθέσιμο και μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr.

Αυτή η διπλή προσβασιμότητα επιτρέπει στους παίκτες να επιλέξουν τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα για να συμπληρώσουν τα δελτία τους και να συμμετάσχουν στις κληρώσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader