Ο Κωστής Χατζηδάκης για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μοχλό επενδύσεων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε την αναβαθμισμένη θέση του ελληνικού Χρηματιστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των επενδύσεων. Μιλώντας σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόνισε ότι η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές και εντάσσεται στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης. Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν την είσοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή, προσελκύοντας ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών.

Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει πλέον γυρίσει σελίδα. Η ένταξη της χώρας στις ανεπτυγμένες αγορές σημαίνει ότι αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Ευρώπης, γεγονός που ενισχύει την προβολή της.

Αυτή η εξέλιξη είναι κρίσιμη για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών, οι οποίοι πλέον δείχνουν ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η αυξημένη προβολή στη διεθνή επενδυτική κοινότητα διευρύνει τη δεξαμενή των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.

Δεδομένα και όχι χάρες πίσω από την αναβάθμιση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι καμία από αυτές τις θετικές εξελίξεις δεν οφείλεται σε «χάρη» από κανέναν. Όπως υπογράμμισε, οι διεθνείς αγορές λειτουργούν με βάση την αξιολόγηση δεδομένων και όχι με συμπάθειες.

Οι διεθνείς επενδυτές διαπιστώνουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμούς ταχύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, βλέπουν μια χώρα που λειτουργεί με δημοσιονομική σοβαρότητα, δεν ξοδεύει περισσότερα από αυτά που έχει και έχει ανακτήσει εδώ και καιρό την επενδυτική βαθμίδα. Παράλληλα, παρακολουθούν μια κυβέρνηση που ακολουθεί σταθερά μια φιλοεπενδυτική πολιτική.

Θετικές επιδόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οι θετικές επιδόσεις του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελούν βασικό παράγοντα για την αναβάθμισή του. Το ελληνικό Χρηματιστήριο είναι μία από τις μόλις δύο αγορές διεθνώς που έχουν καταγράψει θετικές αποδόσεις επί πέντε συναπτά έτη.

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει μέχρι στιγμής άνοδο της τάξης του 26,2%. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έχει σημειώσει αύξηση 51,6% σε σχέση με πέρσι. Επίσης, οι ξένοι επενδυτές έχουν αυξήσει τη συνολική συναλλακτική τους δραστηριότητα στο 70%, από 64% που ήταν στο τέλος του 2025.

Σημαντικά κεφάλαια και διανομές

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέχρι στιγμής το 2026, τα οποία ανέρχονται σε 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι χρηματικές διανομές προς τους μετόχους από τις εισηγμένες εταιρείες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σε βάθος χρόνου, η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας, στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στη βελτίωση των αποτιμήσεων των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Εθνικοί στόχοι για τις επενδύσεις

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με έναν από τους βασικούς εθνικούς στόχους της επόμενης τετραετίας. Ο στόχος είναι να αυξηθούν οι ετήσιες επενδύσεις στην Ελλάδα από 45 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι σήμερα, στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ και να φθάσουν στον μέσο όρο της Ευρώπης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι ήταν και παραμένουν πολύτιμοι, αλλά καμία οικονομία δεν μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξή της αποκλειστικά σε αυτούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki