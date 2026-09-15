Προειδοποίηση της Goldman Sachs για την ευπάθεια των ελληνικών τραπεζών σε ενεργειακό σοκ

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες στην Ευρώπη σε περίπτωση ενός νέου ενεργειακού σοκ, παρά τη διατήρηση θετικής στάσης του αμερικανικού οίκου για τις ελληνικές μετοχές. Η νέα ανάλυση σκιαγραφεί δύο διαφορετικές εικόνες για την ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί το ακριβό φυσικό αέριο. Το ενεργειακό ράλι δημιουργεί σημαντική πίεση για το Euronext Athens, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας λόγω της μεγάλης τους έκθεσης.

Το ενεργειακό περιβάλλον και οι τρέχουσες τιμές

Το ενεργειακό περιβάλλον έχει ήδη επιβαρυνθεί αισθητά, σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Goldman Sachs. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν τις τελευταίες ημέρες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σήμερα στα 108 δολάρια. Παράλληλα, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως αποτυπώνεται στο TTF, έχει ανέλθει περίπου στα 83 ευρώ/MWh, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη του 2022.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αυξημένων τιμών, η Goldman Sachs εξετάζει λεπτομερώς πώς θα μπορούσε ένα νέο σοκ στις τιμές του αερίου να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές αναδυόμενες αγορές. Το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αξιολόγηση της σταθερότητας των οικονομιών και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην περιοχή.

Προβλέψεις για το φυσικό αέριο και δυσμενή σενάρια

Το δυσμενές σενάριο που περιγράφει η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τιμή του φυσικού αερίου TTF μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 ευρώ/MWh. Αυτό το επίπεδο τιμών θα μπορούσε να επιτευχθεί εφόσον οι ενεργειακές ροές παραμείνουν περιορισμένες κατά την πορεία προς τον χειμώνα, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση σημειώνει χαρακτηριστικά πως «εάν οι εξαγωγές ενέργειας στη Μέση Ανατολή δεν ομαλοποιηθούν, οι τιμές TTF του Δεκεμβρίου του 2026 θα χρειαστεί πιθανότατα να ανέβουν πάνω από 100 ευρώ/MWh». Ο στόχος αυτής της αύξησης θα ήταν να περιοριστεί ουσιαστικά η ζήτηση LNG από την Ασία, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις αποθήκευσης πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου στην Ευρώπη.

Ευάλωτες αγορές και κλάδοι στην Ευρώπη

Η Goldman Sachs επιχειρεί να εντοπίσει ποιες αγορές και ποιοι κλάδοι επηρεάζονται περισσότερο από μια ενεργειακή κρίση. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει αρχικά τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν ιστορικά οι μετοχές στις μεταβολές των τιμών του φυσικού αερίου. Στην εξίσωση αυτή συνυπολογίζονται διάφοροι παράγοντες, όπως η ανάπτυξη, η πορεία του δολαρίου, τα επιτόκια και οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Από τη σύγκριση των δεδομένων προκύπτει ότι οι ευρωπαϊκές αναδυόμενες αγορές, και ειδικότερα εκείνες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η Ελλάδα, αντιδρούν με μεγαλύτερη αρνητικότητα όταν ανεβαίνει το συμβόλαιο TTF ενός μήνα. Αντίθετα, σε καλύτερη θέση βρίσκονται επιλεγμένες ενεργειακά εξαγωγικές αγορές της Μέσης Ανατολής, οι οποίες εμφανίζουν μικρότερη ευαισθησία στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας.

Η έκθεση του τραπεζικού κλάδου και άλλων τομέων

Το ενδιαφέρον της ανάλυσης της Goldman Sachs στρέφεται στον δείκτη MSCI EM EMEA, καθώς και στις επιμέρους αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Η μεγαλύτερη έκθεση σε κινδύνους από ένα ενεργειακό σοκ εντοπίζεται στον τραπεζικό κλάδο, με την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Πολωνία να βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών.

Εκτός από τον τραπεζικό κλάδο, η ανάλυση επισημαίνει την ευαισθησία ορισμένων εγχώριων κυκλικών κλάδων σε ένα ενδεχόμενο ενεργειακό σοκ. Αυτοί οι κλάδοι είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά από τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις συνεπαγόμενες πιέσεις στην οικονομία. Αντιθέτως, οι τομείς που συνδέονται με τα εμπορεύματα εμφανίζουν μικρότερη ευαισθησία στις μεταβολές των τιμών ενέργειας, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε χώρες παραγωγής ενέργειας, όπως αυτές της Μέσης Ανατολής. Η Goldman Sachs εξετάζει επίσης τι συνέβη στις μετοχές των αναδυόμενων ευρωπαϊκών αγορών σε προηγούμενα ενεργειακά σοκ, προκειμένου να αντλήσει συμπεράσματα για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis