Ο Μπαφές για τους Αγγελόπουλους: «Έχουν ματώσει οικονομικά, είναι τρελοί με τον Ολυμπιακό»

Ο Χρήστος Μπαφές, τιμ μάνατζερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός, φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ Web Radio και αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά. Στις δηλώσεις του, ο κ. Μπαφές στάθηκε ιδιαίτερα στις οικονομικές υπερβάσεις των ιδιοκτητών, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, τονίζοντας την αφοσίωσή τους στον σύλλογο. Παράλληλα, έδωσε λεπτομέρειες για τις συνεχείς εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), καθώς και για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Η αφοσίωση των αδερφών Αγγελόπουλων

Ο Χρήστος Μπαφές υπογράμμισε την αγάπη και την οικονομική στήριξη των προέδρων του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έχουν «ματώσει οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια», δείχνοντας την αμέριστη αφοσίωσή τους στην ομάδα. Περιέγραψε τους ιδιοκτήτες ως «τρελούς» ή «άρρωστους» με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας το πάθος τους για τον σύλλογο.

Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά, με τον κ. Μπαφέ να επισημαίνει τις οικονομικές υπερβάσεις που γίνονται για να διατηρηθεί ο Ολυμπιακός σε υψηλό επίπεδο. Η συνεισφορά τους θεωρείται καθοριστική για την πορεία και τις φιλοδοξίες της ΚΑΕ.

Η επιτυχημένη περσινή σεζόν και οι στόχοι

Σχετικά με το αν η περσινή επιτυχημένη σεζόν, κατά την οποία ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL, δημιουργεί κίνητρο ή πίεση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Χρήστος Μπαφές απάντησε με χιούμορ. «Αν είναι να πετυχαίνεις και να νιώθεις παραπάνω πίεση, τότε μην πετυχαίνεις καθόλου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι καλό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ταχύτητα με την οποία περνούν οι μέρες δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις σχετικά με προηγούμενες επιτυχίες. Η ομάδα έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στη νέα σεζόν, η οποία ξεκινά με αγώνες για το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η προετοιμασία της ομάδας δεν έχει σταματήσει, καθώς ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Εργασίες ανακαίνισης στο ΣΕΦ και τις εγκαταστάσεις

Ο τιμ μάνατζερ της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε εκτενώς στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι εργασίες συνεχίζονται ακατάπαυστα, με στόχο να είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις. Διευκρίνισε ότι το ΣΕΦ δεν θα είναι έτοιμο εντός του 2026, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, με την προσθήκη και νέων ιδεών στην πορεία.

Εκτός από το ΣΕΦ, γίνονται εργασίες και στο προπονητήριο, το οποίο βρίσκεται περίπου στο 80% της ολοκλήρωσής του. Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που απομένουν είναι η ακουστική εφαρμογή της μελέτης, η οποία θα εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον προπονητή, ώστε να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Επίσης, το ερχόμενο καλοκαίρι έχει προγραμματιστεί ένα μεγάλο πρότζεκτ για τη δημιουργία νέων αποδυτηρίων.

Προγραμματισμός και μέριμνα για τους παίκτες

Ο Χρήστος Μπαφές, μαζί με τον Αντώνη Κατσίκη, ασχολούνται με τον προγραμματισμό ολόκληρης της σεζόν, εξετάζοντας όλες τις πτήσεις για να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ρουτίνα για την ομάδα, η οποία δίνει ανέκαθεν μεγάλη βάση στα logistics, στις εγκαταστάσεις και στην άνεση των παικτών.

Ανέφερε ότι το φετινό πρόγραμμα, παρόλο που στην αρχή μοιάζει «βουνό», στη συνέχεια γίνεται πιο νορμάλ για να προγραμματιστεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και την υποστήριξη, και συνεχίζει να προσπαθεί να γίνεται ακόμα καλύτερη, καθώς η μέριμνα για τους παίκτες είναι δεδομένη.

Επενδύσεις στις ακαδημίες και τα γραφεία

Πέρα από τις κεντρικές εγκαταστάσεις, ο Ολυμπιακός επενδύει και στις ακαδημίες του. Γίνονται εργασίες για τη δημιουργία νέων προπονητηρίων στις ακαδημίες, ώστε τα παιδιά να μπορούν να προπονούνται σε σωστές συνθήκες. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από την πρώτη ομάδα, όταν χρειάζεται.

Παράλληλα, «τρέχουν» και άλλα πρότζεκτ, όπως η ανακαίνιση των γραφείων του συλλόγου. Όλες αυτές οι παράλληλες εργασίες αποδεικνύουν την προσπάθεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός να είναι έτοιμη σε όλα τα επίπεδα, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο υποδομών.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta