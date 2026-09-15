Οι αρχές εξετάζουν τα οικονομικά των γιατρών στην υπόθεση Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών έχουν τεθεί τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων, που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης, εστιάζοντας στις οικονομικές πτυχές της λειτουργίας του ιατρείου. Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Ενδελεχής έλεγχος από την ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη εγκαταστήσει ελεγκτές στο ιατρείο. Αυτοί οι ελεγκτές έχουν ως έργο τους την πλήρη εξέταση όλων των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, ελέγχονται τραπεζικοί λογαριασμοί, όλα τα παραστατικά, οι αποδείξεις και τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί, καθώς και το πελατολόγιο του ιατρείου.

Ο στόχος της ΑΑΔΕ είναι να διαπιστώσει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης των δύο γιατρών. Παράλληλα, αναζητούνται πιθανές φορολογικές ατασθαλίες, όπως για παράδειγμα πληρωμές από ασθενείς που προέρχονται από το εξωτερικό. Επίσης, στο πλαίσιο του ελέγχου, εξετάζονται οι οικονομικές ροές τόσο προς όσο και από τους δύο γιατρούς, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η οικονομική τους δραστηριότητα.

Υψηλές χρεώσεις για τις ιατρικές υπηρεσίες

Από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, προκύπτει ότι ο τιμοκατάλογος των δύο γιατρών ήταν αρκετά «τσουχτερός». Μια απλή επίσκεψη στο ιατρείο χρεωνόταν από 300 ευρώ και άνω, γεγονός που υποδηλώνει το υψηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό το στοιχείο αποτελεί μέρος της έρευνας για την οικονομική διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κόστος της πλασμαφαίρεσης, στην οποία φέρεται να υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη στιγμή που υπέστη ανακοπή. Ένας πλήρης κύκλος πλασμαφαίρεσης, ο οποίος συνήθως διαρκεί από τρεις έως έξι εβδομάδες, θα μπορούσε να ξεπεράσει συνολικά τις 15.000 ευρώ. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν και οι σχετικές εξετάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της θεραπείας. Όλα αυτά τα στοιχεία θα ελεγχθούν για την αντιστοιχία τους με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Επέκταση του ελέγχου σε βάθος 15ετίας

Οι αρχές δεν περιορίζονται στον έλεγχο των πρόσφατων οικονομικών στοιχείων. Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των τρεχόντων δεδομένων, προβλέπεται να γίνει αναγωγή του ελέγχου σε βάθος 15ετίας. Αυτό σημαίνει ότι θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών για μια πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από αυτή την εκτεταμένη έρευνα θα αντιπαραβληθούν με τα δηλωθέντα εισοδήματα των γιατρών για την ίδια περίοδο. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν υπήρξαν αναντιστοιχίες ή αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών οικονομικών ροών και αυτών που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές, αναζητώντας τυχόν αδήλωτα ποσά ή άλλες φορολογικές παραβάσεις.

Ψηφιακά ίχνη και κατασχεθέντα δεδομένα

Ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας αφορά τον εξονυχιστικό έλεγχο των ψηφιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Αυτά περιλαμβάνουν σκληρούς δίσκους, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν στην επιχείρηση. Οι αρχές θα αναλύσουν λεπτομερώς αυτά τα δεδομένα, αναζητώντας οποιαδήποτε ψηφιακά ίχνη.

Ο έλεγχος των ψηφιακών δεδομένων αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν παρασπονδιών ή αναντιστοιχιών με τα ήδη δηλωθέντα στοιχεία. Η τεχνολογία επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών που μπορεί να μην είναι εμφανείς στα έντυπα αρχεία, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου για την πλήρη διαλεύκανση των οικονομικών πτυχών της υπόθεσης.

Η υπόθεση θα τραβήξει σε βάθος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι η υπόθεση αυτή αναμένεται να τραβήξει σε βάθος χρόνου. Η πολυπλοκότητα των οικονομικών ελέγχων, σε συνδυασμό με την ανάγκη για εξονυχιστική εξέταση τόσο των φυσικών όσο και των ψηφιακών στοιχείων, απαιτεί χρόνο και λεπτομερή εργασία.

Πλέον, εξετάζονται όλες οι πιθανές διαστάσεις της υπόθεσης, γεγονός που υποδηλώνει το εύρος και την έκταση της έρευνας. Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει την ανάλυση πληθώρας δεδομένων και την αντιπαραβολή τους, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική λειτουργία του ιατρείου και τη συμμόρφωση των γιατρών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki