Σχολεία: Μια «άτυπη αργία» τον Σεπτέμβριο χωρίς μαθήματα

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε επίσημα με τον αγιασμό την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Τα μαθήματα άρχισαν κανονικά αυτή την εβδομάδα, φέρνοντας τους μαθητές πίσω στην καθημερινή ρουτίνα του σχολείου. Ωστόσο, μέσα στον πρώτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα συναντήσουν μια ευχάριστη έκπληξη, μια «άτυπη αργία», καθώς θα υπάρξει μια ημέρα κατά την οποία θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο, αλλά χωρίς να παρακολουθήσουν μαθήματα.

Μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς μαθήματα

Αυτή η ημέρα, που θα προσφέρει μια ανάπαυλα από το συνηθισμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, είναι η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνδέεται άμεσα και με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, δίνοντας έναν ευρύτερο χαρακτήρα στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία.

Η καθιέρωση αυτής της ημέρας σημαίνει ότι, παρόλο που οι μαθητές θα έχουν κανονική παρουσία στο σχολείο, δεν θα εφαρμοστεί το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αντί για τα καθιερωμένα μαθήματα, η ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε δραστηριότητες που προάγουν τον αθλητισμό και την ευεξία.

Υποχρεωτική παρουσία και καταγραφή απουσιών

Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, δηλαδή από το Δημοτικό έως το Λύκειο, θα πρέπει να βρίσκονται κανονικά στα σχολεία τους. Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμμετάσχουν ενεργά στις αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες που θα οργανωθούν από τις σχολικές μονάδες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας και την απουσία μαθημάτων, η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού δεν αποτελεί επίσημη σχολική αργία. Ως εκ τούτου, οι απουσίες των μαθητών θα καταγράφονται κανονικά, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη ημέρα του σχολικού έτους.

Διοργάνωση αθλητικών δράσεων εντός και εκτός σχολείου

Οι σχολικές μονάδες έχουν την ευελιξία να διοργανώσουν τις αθλητικές τους δράσεις είτε εντός των σχολικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας γήπεδα και αίθουσες γυμναστικής, είτε εκτός του σχολικού χώρου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ή αθλητικούς συλλόγους. Η επιλογή του χώρου θα γίνει με γνώμονα την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

Οι αθλητικές αυτές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να απολαύσουν το πνεύμα του αθλητισμού, συμβάλλοντας στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιούς ζωής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr