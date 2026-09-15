Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις έως 30 Σεπτεμβρίου

Μια κρίσιμη προθεσμία πλησιάζει για τους ενοικιαστές που δικαιούνται επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων. Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες για να διαμορφωθεί σωστά η φορολογική εικόνα που θα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ, ώστε να υπολογιστεί αυτόματα η ενίσχυση που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της επιστροφής οφείλουν να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή συγκεκριμένα στοιχεία. Πρωτίστως, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα ποσά των ενοικίων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης. Είναι σημαντικό το συνολικό ενοίκιο που αναγράφεται στο Ε1 να αντιστοιχεί στα χρήματα που πράγματι κατέβαλαν.

Επιπλέον, πρέπει να ελέγξουν τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, καθώς και το IBAN στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τη διόρθωσή τους.

Ειδικές περιπτώσεις και φοιτητική κατοικία

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται από τους ενοικιαστές που άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025 ή προέβησαν σε τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να έχουν αποτυπωθεί ορθά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι μίσθωσης όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε κατοικία ξεχωριστά.

Αντίστοιχα, για τη φοιτητική κατοικία, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της μίσθωσης, καθώς και τα στοιχεία του εξαρτώμενου τέκνου. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή επιστροφή που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Η ενίσχυση που θα λάβουν οι δικαιούχοι αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Για παράδειγμα, εάν κάποιος κατέβαλε 500 ευρώ τον μήνα καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολικά 6.000 ευρώ ετήσια δαπάνη, δικαιούται επιστροφή 500 ευρώ. Αντίστοιχα, με μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ και ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ, η επιστροφή διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό της επιστροφής για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενα παιδιά. Για οικογένειες με ένα παιδί, το ποσό διαμορφώνεται στα 850 ευρώ, ενώ για όσους έχουν δύο παιδιά, το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 900 ευρώ. Επιπλέον, προστίθενται 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, μπορεί να καταβληθεί ένα επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά κατοικία. Για τον τελικό προσδιορισμό του ποσού της ενίσχυσης, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει σε διασταύρωση των στοιχείων του Ε1 του ενοικιαστή με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr