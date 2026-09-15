Αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων: Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Σε τροχιά εξόφλησης μπαίνουν οι αυτόματες επιστροφές φόρου εισοδήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο φορολογικός μηχανισμός χρησιμοποιεί πλέον νέους αλγορίθμους για την πίστωση των ποσών απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται ειδικά φορολογικά «κίνητρα» για τους φορολογούμενους που συγκέντρωσαν ηλεκτρονικές αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι θεωρούνται υψηλής φοροδιαφυγής. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Αυτόματες επιστροφές φόρου σε εξέλιξη

Η ΑΑΔΕ προχωρά στην εξόφληση των αυτόματων επιστροφών φόρου εισοδήματος, εφαρμόζοντας ένα σύστημα που επιτρέπει την άμεση πίστωση των χρημάτων. Με τη χρήση νέων αλγορίθμων, ο φορολογικός μηχανισμός πιστώνει τα ποσά απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί την κατάθεση δικαιολογητικών στις ΔΟΥ, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία για τους φορολογούμενους. Ωστόσο, η άμεση πίστωση πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από την πλευρά του δικαιούχου.

Ειδικά κίνητρα από e-αποδείξεις

Ειδικά φορολογικά «κίνητρα» ενεργοποιούνται για όσους φορολογούμενους συγκέντρωσαν ηλεκτρονικές αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Αυτοί οι κλάδοι περιλαμβάνουν επαγγέλματα όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, καθώς και επιχειρήσεις όπως γυμναστήρια και κομμωτήρια.

Οι φορολογούμενοι που χρησιμοποίησαν κάρτες για πληρωμές σε αυτά τα επαγγέλματα κερδίζουν επιπλέον έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημά τους. Το ποσό αυτής της έκπτωσης μπορεί να φτάσει έως και τα 2.200 ευρώ. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο, διενεργεί διασταυρώσεις για να επιβεβαιώσει ότι τα παραστατικά έχουν διαβιβαστεί σωστά στο σύστημα myDATA από τους επιτηδευματίες.

Ο μηχανισμός του αυτόματου συμψηφισμού οφειλών

Πριν από την κατάθεση οποιασδήποτε επιστροφής φόρου, το σύστημα της ΑΑΔΕ διενεργεί έναν αυτόματο έλεγχο για τυχόν οφειλές του φορολογουμένου. Αν ο φορολογούμενος έχει ανοιχτές οφειλές, όπως για παράδειγμα ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις δανείων ή κλήσεις, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται ακαριαία.

Αυτός ο αυτόματος συμψηφισμός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα ή ακόμη και μηδενικά ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογουμένου. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το δημόσιο τακτοποιούνται πριν την επιστροφή χρημάτων.

Το «πέναλτι» για μη κάλυψη e-δαπανών

Οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να καλύψουν το υποχρεωτικό 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές δαπάνες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα «πέναλτι». Αυτό το πέναλτι συνίσταται στην επιβολή φόρου 22% επί του ποσού που υπολείπεται για την κάλυψη του ορίου.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επιβάλλοντας συνέπειες σε όσους δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση των ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Σημεία προσοχής για τους φορολογούμενους

Για την ομαλή διεκπεραίωση των επιστροφών φόρου, είναι σημαντικό οι φορολογούμενοι να προσέξουν ορισμένα σημεία. Η κυριότερη αιτία εμπλοκής στις επιστροφές είναι η απουσία ή ο λάθος αριθμός IBAN στο προφίλ του φορολογουμένου στο Taxisnet. Η δήλωσή του μπορεί να γίνει άμεσα μέσω της πύλης myAADE.

Επίσης, πριν αναμένουν την πίστωση, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν την καρτέλα «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» για να διαπιστώσουν αν έχει προηγηθεί αυτόματος συμψηφισμός. Τέλος, μέσω της εφαρμογής myAADE, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της πορείας της επιστροφής και της έγκρισης της εντολής πληρωμής, προσφέροντας διαφάνεια και ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki