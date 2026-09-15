Το σήμα ισότητας και το ISO 30415:2021 φέρνουν νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις

Νέα δεδομένα δημιουργούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο πεδίο της ισότητας και της συμπερίληψης, καθώς οι σχετικές πολιτικές περνούν σταδιακά από τις εταιρικές διακηρύξεις στη μετρήσιμη και τεκμηριωμένη εφαρμογή τους. Τη νέα αυτή πραγματικότητα αναδεικνύει η Bureau Veritas, επισημαίνοντας ότι το «Σήμα Ισότητας» και το διεθνές πρότυπο ISO 30415:2021 – Diversity and Inclusion μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για τις επιχειρήσεις που θέλουν να οργανώσουν, να αξιολογήσουν και να πιστοποιήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν.

Η νέα πραγματικότητα για την ισότητα στις επιχειρήσεις

Οι πολιτικές ισότητας και συμπερίληψης στις ελληνικές επιχειρήσεις εισέρχονται σε μια νέα φάση, όπου η έμφαση δίνεται στην ουσιαστική εφαρμογή και τη δυνατότητα μέτρησης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση από τις απλές εταιρικές διακηρύξεις σε πρακτικές που μπορούν να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν.

Η Bureau Veritas, ένας διεθνής φορέας στις υπηρεσίες αξιολόγησης, επαλήθευσης και πιστοποίησης, υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της αλλαγής. Σύμφωνα με τον οργανισμό, το «Σήμα Ισότητας» και το πρότυπο ISO 30415:2021 αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ισότητα και τη συμπερίληψη στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα «Σήμα Ισότητας»

Το πρόγραμμα «Σήμα Ισότητας» αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, με την περίοδο υποβολής να εκτείνεται από τις 15 Ιουλίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η αξιολόγηση για την απόκτηση του «Σήματος Ισότητας» δεν περιορίζεται στην τυπική εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις καλούνται να τεκμηριώσουν λεπτομερώς τις πολιτικές που εφαρμόζουν και, κυρίως, να αποδείξουν ότι αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην καθημερινή τους λειτουργία.

Ο ρόλος του διεθνούς προτύπου ISO 30415:2021

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bureau Veritas τοποθετεί το διεθνές πρότυπο ISO 30415:2021 – Diversity and Inclusion ως ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις για τη νέα διαδικασία αξιολόγησης. Το πρότυπο αυτό δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση των πρακτικών διαφορετικότητας και συμπερίληψης, προσφέροντας τη δυνατότητα εντοπισμού αδυναμιών και περιθωρίων βελτίωσης.

Στο μικροσκόπιο της αξιολόγησης μπαίνουν διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη συμμετοχή των εργαζομένων, την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, τη διαφάνεια στις διαδικασίες διοίκησης, καθώς και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η συμβολή της Bureau Veritas

Η Bureau Veritas, με την διεθνή της παρουσία και εμπειρία στις υπηρεσίες αξιολόγησης, επαλήθευσης και πιστοποίησης, παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Η υποστήριξη αυτή αφορά τόσο την προετοιμασία όσο και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 30415:2021.

Μέσω των υπηρεσιών της, η Bureau Veritas βοηθά τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πρακτικές ισότητας και συμπερίληψης, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται τόσο για το «Σήμα Ισότητας» όσο και για τη διεθνή πιστοποίηση.

Πέρα από την πιστοποίηση: Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα

Το ενδιαφέρον των εταιρειών για την απόκτηση του «Σήματος Ισότητας» δεν εξαντλείται στην ίδια την πιστοποίηση. Η σχετική πιστοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στοιχείο τεκμηρίωσης της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις εκθέσεις βιωσιμότητας και στις σχέσεις με πελάτες, τράπεζες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύμφωνα με την Bureau Veritas, το «Σήμα Ισότητας» και το ISO 30415:2021 αποτελούν δύο διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά εργαλεία. Το πρώτο αναγνωρίζει τις πολιτικές που εφαρμόζονται, ενώ το δεύτερο παρέχει το οργανωμένο πλαίσιο για να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν αυτές οι πολιτικές. Σε μια αγορά όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα κριτήρια βιωσιμότητας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, η ισότητα μετατρέπεται έτσι από ζήτημα εταιρικής κουλτούρας σε παράμετρο που μπορεί να επηρεάζει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki