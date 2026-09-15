Αγροτικές επιδοτήσεις: Στον αέρα η προκαταβολή Οκτωβρίου, κάτω από 2% οι οριστικοποιήσεις

Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί η προκαταβολή Οκτωβρίου των αγροτικών επιδοτήσεων για χιλιάδες παραγωγούς, καθώς 50 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) της Θεσσαλίας υποστηρίζουν ότι λιγότερο από το 2% των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει οριστικοποιηθεί στο myAGRO. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία, ειδικά καθώς σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026, εκπνέει το πρώτο κρίσιμο χρονικό όριο για την υποβολή των αιτήσεων.

Χιλιάδες παραγωγοί σε αναμονή για την προκαταβολή Οκτωβρίου

Η κοινή παρέμβαση των 50 ΚΥΔ της Θεσσαλίας εντείνει την ανησυχία για την έγκαιρη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και ειδικά για την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Τα ΚΥΔ αναφέρουν ότι λιγότερο από το 2% των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει οριστικοποιηθεί στην εφαρμογή myAGRO, περίπου 40 ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Αυτή η κατάσταση αποτυπώνει μια εικόνα ασφυξίας στην υποβολή των αιτήσεων, καθώς τα προηγούμενα χρόνια, στο αντίστοιχο χρονικό σημείο, είχαν ήδη οριστικοποιηθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις. Το αναφερόμενο ποσοστό κάτω από 2% αποτελεί εκτίμηση των ΚΥΔ και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τεχνικά προβλήματα και ασυμφωνίες στα στοιχεία

Η χαμηλή ροή οριστικοποιήσεων, σύμφωνα με τα ΚΥΔ, συνδέεται άμεσα με μια σειρά προβλημάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τεχνικά ζητήματα της εφαρμογής, ασυμφωνίες στα στοιχεία των αγροτεμαχίων, καθώς και λάθη στις γεωμετρίες, τα οποία διασταυρώνονται με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε παραγωγούς οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους χωρίς να έχουν προηγουμένως διορθώσει τα στοιχεία των εκτάσεών τους. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην πρόοδο της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Η εφαρμογή «Μεταβολές» και το χρονικό κενό

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τις διορθώσεις των στοιχείων των εκτάσεων, προβλέπεται να ανοίξει μια ειδική εφαρμογή με την ονομασία «Μεταβολές». Η έναρξη λειτουργίας αυτής της εφαρμογής αναμένεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή έρχεται τρεις ημέρες μετά το σημερινό όριο του myAGRO, την 15η Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας ένα εμφανές χρονικό κενό. Το κενό αυτό επηρεάζει αρνητικά όσους παραγωγούς δεν μπορούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των αιτήσεών τους εξαιτίας των γεωχωρικών προβλημάτων.

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Με βάση το επίσημο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, μπορούν να λάβουν την προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό αποτελεί το πρώτο παράθυρο πληρωμών για τους παραγωγούς.

Οι παραγωγοί που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου περνούν στο δεύτερο παράθυρο πληρωμών. Για αυτούς, η δυνατότητα καταβολής της προκαταβολής ορίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου.

Δεν σημαίνει ότι κάθε αίτηση που θα υποβληθεί μετά τη σημερινή ημερομηνία χάνει αυτομάτως την πληρωμή του Οκτωβρίου. Ωστόσο, για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί παράταση στο κρίσιμο όριο ή να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση από τις αρμόδιες αρχές.

Αίτημα για άμεση παρέμβαση και διευκρινίσεις

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, τα ΚΥΔ ζητούν άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, αιτούνται παράταση του κρίσιμου ορίου υποβολής των αιτήσεων και πλήρη λειτουργία όλων των εργαλείων διόρθωσης, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένονται στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των οριστικοποιημένων αιτήσεων. Επιπλέον, αναμένονται διευκρινίσεις για τους παραγωγούς που αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Με πληροφορίες από: Newsit