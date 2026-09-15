Η Open Cosmos εξασφάλισε 300 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη, με ελληνική διάσταση

Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Open Cosmos προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, έχοντας εξασφαλίσει «καύσιμα» ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση αναμένεται να θέσει ψηλότερα τον πήχη για την παραγωγή δορυφόρων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η εταιρεία, η οποία έχει αποκτήσει παρουσία και στην Ελλάδα, ενισχύει το αποτύπωμά της σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση της αυτονομίας της στις διαστημικές υποδομές και τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Σημαντική χρηματοδότηση και διεθνείς συμμετοχές

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλαιακά βήματα στην πορεία της Open Cosmos. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει την αυτονομία της στον τομέα των διαστημικών υποδομών και των δορυφορικών επικοινωνιών.

Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν διάφοροι διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances και Entrepreneurs First. Επίσης, δύο μεγάλα διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία συνέβαλαν σε αυτόν τον γύρο. Αξίζει να σημειωθεί η ελληνική παρουσία στη χρηματοδότηση, μέσω των Sustainable Forward Capital και Ireon Ventures, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για την επέκταση της εταιρείας στη χώρα.

Στόχοι και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

Τα νέα κεφάλαια που εξασφαλίστηκαν θα κατευθυνθούν σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης για την Open Cosmos. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών Connected Cosmos, Open Constellation και Data Cosmos. Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω στελέχωση των ομάδων μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού, ενισχύοντας έτσι το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία της εταιρείας.

Η ελληνική διάσταση και το πρόγραμμα μικροδορυφόρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική διάσταση του ευρύτερου σχεδιασμού της Open Cosmos. Η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει μια παραγωγική βάση στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την ενεργή της παρουσία στη χώρα. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη του εγχώριου τομέα διαστημικής τεχνολογίας.

Η Open Cosmos συμμετέχει ενεργά στο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, ένα εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας σε έναν κλάδο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε περιορισμένη παρουσία στην ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εντάσσεται και ο δορυφόρος Hyperion GR-1, ο οποίος αποτελεί μέρος του Open Constellation και συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα μικροδορυφόρων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διεθνής επέκταση και αυξανόμενος ανταγωνισμός

Η Open Cosmos έχει εξελιχθεί από μια σχετικά μικρή ευρωπαϊκή εταιρεία σε έναν όμιλο με αυξανόμενο αποτύπωμα στη διεθνή αγορά. Σήμερα, απασχολεί σχεδόν 400 εργαζομένους σε τέσσερις χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτή η γεωγραφική επέκταση αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη και την εμβέλεια των δραστηριοτήτων της.

Το μεγάλο στοίχημα μετά τη χρηματοδότηση των 300 εκατομμυρίων ευρώ είναι η ταχύτερη κλιμάκωση της παραγωγής. Η ζήτηση για μικρούς δορυφόρους, ασφαλείς επικοινωνίες, παρατήρηση της Γης και αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας γίνεται ολοένα και εντονότερος, καθιστώντας την ταχεία ανάπτυξη κρίσιμης σημασίας.

Οφέλη για το ελληνικό οικοσύστημα

Για την Ελλάδα, η παρουσία και η περαιτέρω ανάπτυξη της Open Cosmos αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον. Η λειτουργία της εταιρείας στη χώρα μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός μικρού αλλά αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαστημικής τεχνολογίας. Αυτό το οικοσύστημα αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Στα οφέλη αυτά περιλαμβάνονται νέες επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση του κλάδου της διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της εγχώριας οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki