Νέες απώλειες στις συντάξεις παρά το επίδομα των 400 ευρώ

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν εκ νέου απώλειες στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους το νέο έτος, παρά την αύξηση του έκτακτου εφάπαξ επιδόματος στα 400 ευρώ. Οι απώλειες αυτές υπολογίζονται σε μέσα επίπεδα στα 300 ευρώ ετησίως, καθώς οι προβλεπόμενες αναπροσαρμογές για το 2027 εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερες ακόμη και από τον επίσημο πληθωρισμό.

Οι αναμενόμενες απώλειες στις συντάξεις του 2027

Για το έτος 2027, οι συνταξιούχοι προβλέπεται να έχουν απώλειες της τάξης του 1,35% στις κύριες συντάξεις τους. Στις επικουρικές συντάξεις, οι απώλειες αναμένεται να φτάσουν έως και το 3,3%. Συνολικά, οι ετήσιες απώλειες για το νέο έτος υπολογίζονται σε μέσα επίπεδα στα 300 ευρώ ανά συνταξιούχο.

Οι αναπροσαρμογές που θα εφαρμοστούν για το 2027 θα υπολείπονται, για μία ακόμη φορά, ακόμη και του επίσημου πληθωρισμού. Ο επίσημος πληθωρισμός εκτιμάται περί το 3,3% σε μέσα ετήσια βάση φέτος, ενώ είχε καταγραφεί στο 3,8% τον Αύγουστο και στο 5,4% τον περασμένο Μάιο.

Ο τρόπος υπολογισμού των αναπροσαρμογών

Ο υπολογισμός των αναπροσαρμογών των συντάξεων βασίζεται στην απόδοση του μισού μέσου ετήσιου πληθωρισμού και του μισού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός υπολογίζεται στο 3,3% φέτος, ενώ το ΑΕΠ εκτιμάται περί το 1,9% σε μέσα επίπεδα για το 2026, ποσοστό που ήταν και ο ρυθμός ανάπτυξης τον περασμένο Αύγουστο.

Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, οι ονομαστικές αυξήσεις στις συντάξεις θα ανέλθουν στο 2,6%. Ωστόσο, οι αναπροσαρμογές αυτές υπόκεινται σε συγκεκριμένες κρατήσεις, οι οποίες μειώνουν το τελικό καθαρό ποσό.

Οι κρατήσεις και η καθαρή αύξηση

Οι ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων υπόκεινται σε εισφορές Υγείας ύψους 6%. Επιπλέον, εφαρμόζεται φόρος 20% για μηνιαίες καταβολές που κυμαίνονται από 833 έως 1.667 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κρατήσεις, η καθαρή αύξηση περιορίζεται σημαντικά.

Συγκεκριμένα, με πληθωρισμό 3,3%, η καθαρή αύξηση θα είναι μόλις 1,95%. Αυτό σημαίνει ότι μόνο στις κύριες συντάξεις, οι απώλειες θα φτάσουν το 1,35%, καθώς η αύξηση θα είναι κάτω από τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Η κατάσταση των επικουρικών συντάξεων

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, οι επικουρικές συντάξεις δεν θα αναπροσαρμοστούν. Αυτό αφορά περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα ίδια ποσά, χωρίς καμία προσαρμογή στον πληθωρισμό ή την ανάπτυξη.

Οι επιπτώσεις αυτής της μη αναπροσαρμογής είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, μία κύρια σύνταξη της τάξης των 900 ευρώ μεικτά θα έχει απώλειες που υπολογίζονται σε 210 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, για μία μέση επικουρική σύνταξη των 220 ευρώ, οι απώλειες θα ανέλθουν στα 90 ευρώ το χρόνο. Το σύνολο των ετήσιων απωλειών, όπως προαναφέρθηκε, υπολογίζεται σε 300 ευρώ για το νέο έτος.

Το επίδομα των 400 ευρώ και οι υψηλοσυνταξιούχοι

Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων λάμβανε ήδη από το 2025 ένα έκτακτο εφάπαξ επίδομα ύψους 250 ευρώ. Η αύξηση αυτής της ενίσχυσης στα 400 ευρώ απλώς μειώνει κατά το ήμισυ, δηλαδή κατά 150 ευρώ, την απώλεια εισοδήματος για το νέο έτος 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, το επίδομα των 250 ευρώ δεν δόθηκε σε όσους είχαν μηνιαίες συντάξεις άνω των 1.670 ευρώ. Φέτος, οι συνταξιούχοι με υψηλότερες συντάξεις, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί πέρυσι λόγω εισοδήματος, θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ τον προσεχή Νοέμβριο. Ωστόσο, αυτοί οι συνταξιούχοι θα αντιμετωπίσουν και υψηλότερες απώλειες από τις συντάξεις τους.

Ένα παράδειγμα είναι ένας συνταξιούχος με 1.600 ευρώ κύρια σύνταξη και 400 ευρώ επικουρική. Παρόλο που θα λάβει φέτος το επίδομα των 400 ευρώ, θα έχει απώλειες 260 ευρώ από την κύρια σύνταξη, καθώς η αύξηση είναι κάτω του πληθωρισμού, και 158 ευρώ από την επικουρική, λόγω της μηδενικής αναπροσαρμογής της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis